Preveri razliko med rokavicami za enkratno uporabo iz nitrila, lateksa in vinila?

Kavčuk je naravni material, ki izvira iz mlečnega soka drevesa kavčukovca in se po predelavi lahko uporablja za izdelavo različnih izdelkov tudi rokavic. Čeprav je lateks še vedno najbolj priljubljen material za rokavice za enkratno uporabo, je določeno število ljudi nanj alergičnih. Zato se je povečalo povpraševanje tudi po nitrilnih in vinilnih rokavicah.

NBR ali akrilonitril-butadienski kavčuk ali nitrilna guma je sintetični kavčuk, proizveden iz organskih kemikalij. Razvit je bil konec devetdesetih let prejšnjega stoletja kot alternativa lateksu, ki je bil do takrat nepogrešljiv v številnih industrijah.

Lateks rokavice so priporočljive za vse panoge, kjer ni pretiranega stika s težkimi olji in maščobami (kozmetični saloni, vzdrževanje avtomobilov - povsod, kjer roke pridejo v stik s kemikalijami, ki bi lahko poškodovale rokavico). Lateks je tudi biološko razgradljiv, kar je še en razlog, zakaj je boljša izbira od sintetičnih materialov.

Nitrilne gumijaste rokavice imajo v primerjavi z lateksom naslednje prednosti:

- večjo trdnost in kemično odpornost, kar je še posebej pomembno pri ravnanju z močnimi maščobami in olji

- večja stabilnost pri ekstremnih temperaturah od - 40 do 108 stopinj Celzija

- hipoalergene lastnosti - veliko ljudi je alergičnih na lateks iz naravnega kavčuka

- zelo vzdržljive

Nitril je v številnih izdelkih, ki jih srečujemo vsak dan, tudi v avtomobilih in letalih. Uporablja se lahko tudi za izdelavo rokavic za zaščito rok pred kemikalijami ali drugimi škodljivimi snovmi.

Poleg navedenih lastnosti so nitrilne rokavice za enkratno uporabo dokazano zelo odporne proti mikroorganizmom in so odlična alternativa za osebe z alergijami na lateks. Vendar pa niso le manj prožne, ampak tudi manj udobne od rokavic iz naravnega lateksa.

Nitril se uporablja v različnih industrijah in sektorjih, predvsem v živilski, avtomobilski, kemični in naftni industriji. Vse pogosteje pa se uporablja tudi v medicini (zlasti kirurški), farmaciji in gospodinjstvu. V zadnjih letih se je priljubljenost te sintetične gume v svetu hitro povečala, zaradi česar je njen delež v celotni svetovni porabi rokavic za enkratno uporabo vedno večji.

VINIL je cenovno najugodnejših

Vinilne rokavice za enkratno uporabo so narejene iz sintetičnega materiala, imenovanega polivinilklorid ali PVC. So manj trpežne kot rokavice iz nitrila ali lateksa, vendar so tudi cenejše in zagotavljajo omejeno zaščito pred izpostavljenostjo kemikalijam. Pogosto se uporabljajo prav zaradi teh razlogov - njihove cenovne dostopnosti in omejene uporabnosti.

Vinilne rokavice so manj elastične in manj občutljive na dotik kot rokavice iz lateksa ali nitrila, vendar so lahko dobra izbira za alergike, saj so prijetne za kožo.

Njihova uporaba je priporočljiva v živilski industriji za primere stika z nemastnimi živili, v gospodinjstvih in veterinarskih klinikah. Uporablja se tudi v storitvenih dejavnostih, kot so frizerski saloni, in proizvodnih obratih z manj tveganim okoljem.

