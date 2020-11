Preverili smo, čemu dolge vrste pred poštnimi poslovalnicami

Nezaslišano, katastrofa, čakanje traja v nedogled. Približno tako se te dni berejo zapisi na spletnih omrežjih, zakaj? Zaradi takih prizorov, ki jih je ujela tudi naša kamera. Gre za gnečo pred poslovalnicami Pošte Slovenije, ki ste jih verjetno opazili že sami. Zato smo šli pogledat, kje vse so vrste tako dolge, in vprašali pristojne, ali res ne gre drugače? Pogledali smo pred poslovalnice v Mariboru, Ljubljani, Žalcu, Nazarjah in Borovnici. Kaj vse je v objektiv ujela ekipa 24UR ZVEČER?