Preverite 514 lokacij po državi, kjer bo potekal nadzor hitrosti

214 policistov se bodo občasno pridružile še ostale policijske patrulje, ki bodo nadzor opravljale ob rednem delu.

Namen tovrstnega nadzora je umirjanje hitrosti v prometu in spreminjanje vozniških navad, da bi bile ceste varnejše za vse, so zapisali na Generalni policijski upravi.

Kot so navedli, mesec januar praviloma spada med najbolj prometno varne mesece v letu. Kljub temu je Policija v letošnjem januarju obravnavala že štiri smrtne prometne nesreče, v katerih so umrle štiri osebe. V letu 2021 so slovenske ceste januarja vzele eno življenje, v letu 2020 pa tri.

V začetku januarja je nepreviden voznik zaradi neprilagojene hitrosti trčil v pešca, ki je na kraju umrl. V nadaljevanju so policisti obravnavali še tri smrtne prometne nesreče, v katerih so umrli vozniki osebnih oz. tovornih vozil. Dve nesreči sta se zgodili zaradi neprilagojene hitrosti, ena pa zaradi nepravilne strani oz. smeri vožnje, ki je v povezavi z neprilagojeno hitrostjo pogost vzrok najhujših nesreč. Kot kažejo ugotovitve policistov, noben od treh umrlih voznikov ni uporabljal varnostnega pasu, ki bi jim lahko rešil življenje.

"Lani smo ob koncu februarja beležili štiri smrtne žrtve. Letos smo to nesrečno številko žal dosegli že ob koncu januarja, zato si v Policiji prizadevamo in želimo, da bi bili februar, pa tudi vsi naslednji meseci čim varnejši in da naše ceste ne bi več vzele nobenega življenja," so še dodali na GPU.

Celoten seznam vseh 514 lokacij z urami meritev najdete tukaj.