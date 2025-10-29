Preverite, do kdaj bo veljavna vaša letna vinjeta

Vlada bo podaljšala veljavnost letnih elektronskih vinjet, ki so bile veljavne od 1. decembra 2024 do vključno 1. decembra 2025.

Ukrep bo veljal tudi za vinjete, ki jih bodo vozniki kupili prav 1. decembra, če bodo ob nakupu določili, da veljavnost vinjete začne teči še isti dan, je pojasnilo ministrstvo za infrastrukturo.

"Če pa bo letna vinjeta kupljena ali bo njena veljavnost začela teči 2. decembra 2025 ali kasneje, bo veljala klasičnih 12 mesecev od izbranega datuma začetka veljavnosti," so dodali.