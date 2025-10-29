Preverite, do kdaj bo veljavna vaša letna vinjeta

Vlada bo podaljšala veljavnost letnih elektronskih vinjet, ki so bile veljavne od 1. decembra 2024 do vključno 1. decembra 2025.
Ukrep bo veljal tudi za vinjete, ki jih bodo vozniki kupili prav 1. decembra, če bodo ob nakupu določili, da veljavnost vinjete začne teči še isti dan, je pojasnilo ministrstvo za infrastrukturo.
"Če pa bo letna vinjeta kupljena ali bo njena veljavnost začela teči 2. decembra 2025 ali kasneje, bo veljala klasičnih 12 mesecev od izbranega datuma začetka veljavnosti," so dodali.
V primeru, da ste vinjeto kupili februarja letos, vam bo po novem veljala do junija prihodnje leto. Če ste jo kupili denimo julija, bo veljavna do novembra 2026.
Če ste vinjeto kupili šele letos jeseni, pa boste naslednjo kupili šele leta 2027.
Predlog vlade so včeraj podprli člani odbora DZ za infrastrukturo. Opozicija je glasovanje obstruirala. Vladi očitajo, da gre za "predvolilni bonbonček".
Predsednik uprave Darsa Andrej Ribič je ob vladni napovedi ukrepa izpad prihodkov od pobranih cestnin zaradi podaljšanja veljavnosti vinjet ocenil na nekaj več kot 20 milijonov evrov. Ob tem je zagotovil, da izvajanje investicij in poplačilo obveznosti zaradi tega ne bodo ogroženi.
