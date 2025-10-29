Svetli način
Slovenija

Preverite, do kdaj bo veljavna vaša letna vinjeta

Ljubljana, 29. 10. 2025 10.56 | Posodobljeno pred 21 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.S.
Komentarji
20

Zaradi zmanjšane pretočnosti ob številnih investicijah na avtocestnih odsekih bodo letne elektronske vinjete za osebna vozila veljavne štiri mesece dlje. V primeru, da ste vinjeto kupili februarja letos, vam bo po novem veljala do junija prihodnje leto, je ponazorilo ministrstvo za infrastrukturo.

Vlada bo podaljšala veljavnost letnih elektronskih vinjet, ki so bile veljavne od 1. decembra 2024 do vključno 1. decembra 2025. 

Ukrep bo veljal tudi za vinjete, ki jih bodo vozniki kupili prav 1. decembra, če bodo ob nakupu določili, da veljavnost vinjete začne teči še isti dan, je pojasnilo ministrstvo za infrastrukturo. 

"Če pa bo letna vinjeta kupljena ali bo njena veljavnost začela teči 2. decembra 2025 ali kasneje, bo veljala klasičnih 12 mesecev od izbranega datuma začetka veljavnosti," so dodali. 

Veljavnost vinjet
Veljavnost vinjet FOTO: Ministrstvo za infrastrukturo

V primeru, da ste vinjeto kupili februarja letos, vam bo po novem veljala do junija prihodnje leto. Če ste jo kupili denimo julija, bo veljavna do novembra 2026. 

Če ste vinjeto kupili šele letos jeseni, pa boste naslednjo kupili šele leta 2027. 

Predlog vlade so včeraj podprli člani odbora DZ za infrastrukturo. Opozicija je glasovanje obstruirala. Vladi očitajo, da gre za "predvolilni bonbonček". 

Predsednik uprave Darsa Andrej Ribič je ob vladni napovedi ukrepa izpad prihodkov od pobranih cestnin zaradi podaljšanja veljavnosti vinjet ocenil na nekaj več kot 20 milijonov evrov. Ob tem je zagotovil, da izvajanje investicij in poplačilo obveznosti zaradi tega ne bodo ogroženi.

vinjeta veljavnost
KOMENTARJI (20)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
1butnskala
29. 10. 2025 11.17
otctop
ODGOVORI
0 0
kick.your-ass
29. 10. 2025 11.17
Cihani jo moraju tudi imeti? Golob naj odleti
ODGOVORI
0 0
antimilan
29. 10. 2025 11.14
madžarska ima nižje plače pa glejte kako avtocesto imajo,dars se lahko samo uči od njih
ODGOVORI
0 0
Artechh
29. 10. 2025 11.14
Protest je že tercialna tema. Vinjete so važne in plakat za tiste ki ne znajo plus 4 dati mesecu
ODGOVORI
0 0
bibip3
29. 10. 2025 11.12
+2
Ja, to pa je sploh pomembna novica. Da nam dogajanja na Dolenjskem ne pokvari vtisa o vladi...
ODGOVORI
2 0
Artechh
29. 10. 2025 11.08
+4
Plakat za "telebane" se temu reče
ODGOVORI
4 0
Uporabnik1804794
29. 10. 2025 11.08
+5
Kje so slike zaseženega orožja v Žabjaku??? Ali so spet dobili samo frače in tulce?
ODGOVORI
5 0
Vladna norost
29. 10. 2025 11.05
+10
Medtem, ko je bil protest v NM se je v naseljih občanov streljalo v rafalih. Kaj vam to pove? Mesec in Golob odstopita!
ODGOVORI
11 1
but_the_ppl_are_retarded
29. 10. 2025 11.06
+6
Lahko bi tudi prestregla kak rafal; storila nekaj dobrega za narod.
ODGOVORI
6 0
Brus1234
29. 10. 2025 11.08
-3
In kdo naj jih zamenja? Vid Valič in Jurij Zrnec? Drugega kandidata itak nimaš!!
ODGOVORI
0 3
but_the_ppl_are_retarded
29. 10. 2025 11.14
Vsak četrtpismen luIek bi bil boljši od teh demokratorjev.
ODGOVORI
0 0
but_the_ppl_are_retarded
29. 10. 2025 11.03
+4
Ste hoteli napisat parkirni abonma za AC?
ODGOVORI
5 1
but_the_ppl_are_retarded
29. 10. 2025 11.05
+2
Ribič, si ti dal palc dol?
ODGOVORI
2 0
ptuj.si
29. 10. 2025 11.00
+11
je so ljubiteljice Romov, vonta, Žibert, npm, ukz,....?
ODGOVORI
11 0
Gutenberg
29. 10. 2025 11.03
+2
V Žabjaku pobirajo tulce nabojev.
ODGOVORI
2 0
but_the_ppl_are_retarded
29. 10. 2025 11.03
+7
Tanja je prebegnila u UA, ker doma nima komu pomagat.
ODGOVORI
7 0
