Preverite, kako preprosto ohraniti toploto v bivalnem prostoru.

Enostavno se namestijo na vse vrste vrat in oken. Ne boste potrebovali nobenega dodatnega orodja, niti vam ne bo treba poklicati mojstra in hitro boste rešili več težav hkrati :

Ustvaril bo udobno okolje za vas in vašo družino brez hrupa, ki bi motil vaš spanec. Prav tako boste preprečili, da bi vonjave iz kuhinje vstopile v vaše spalnice in omare. Vaša oaza miru bo ostala nedotaknjena in topla.

Poleg ohranjanja toplote ta fizična ovira preprečuje prodiranje mrčesa, prahu, svetlobe, hrupa in vonjav. Čeprav to ni njen primarni namen, pa tudi ni zanemarljiv, odvisno od vašega življenjskega sloga in stanja stavbnega pohištva.

Preizkusite Draftless -Blokado prepiha za vrata in videli boste, da majhne spremembe stavbnega pohištva vodijo do znatnih prihrankov energije .

Pri čiščenju gospodinjstva boste hitro očistili tudi zaporo za prepih. Velcro trak, ki se uporablja za pritrditev, ima močan oprijem in ga lahko večkrat odstranite in ponovno prilepite. Še naprej bo deloval brezhibno.

Izboljšano in varno spletno nakupovanje - samo na strani Flamingoshop poiščite Draftless – Blokada prepiha za vrata in si zagotovite neverjetne popuste!

Da bi bili svojim kupcem zvesti do konca, vam v trgovini Flamingoshop ponujamo vračilo kupnine, brez dodatnih vprašanj in brez zapletov. Torej, če želite izdelek iz kakršnega koli razloga vrniti, lahko to storite in vaš denar bo povrnjen.

OPOMBA: Popust na to blokado prepihov je časovno omejen in velja do polnoči ali do odprodaje zalog. Zato pohitite, saj je na zalogi, ki se hitro topi, ostalo le še nekaj kosov Draftless – blokade prepiha za vrata.

Preprečite prepih tako, da preprosto namestite to blokado na katera koli vrata ali okna





Naročnik oglasa je Net Sales Ltd.