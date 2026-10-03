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Preverite, kako se lahko izognete zastojem

Ljubljana, 03. 10. 2026 14.26 pred 1 uro 3 min branja 5

Avtor:
U. Z. K. M.P.
Zapore po Sloveniji - sobota in nedelja

Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarjenju, ki ga letos gosti Slovenija, na naših cestah veljajo številne zapore. Največ težav lahko vozniki pričakujejo med Ljubljano, Medvodami, Škofjo Loko, Kranjem, Smlednikom, Vodicami, Mengšem, Radomljami, Kamnikom, Komendo in Cerkljami na Gorenjskem, kjer bodo zaradi prehoda kolesarske karavane občasne kratkotrajne zapore prometa. Preverite, kje in kdaj na pot, da se jim lahko ognete!

Danes lahko vozniki kratkotrajne zapore pričakujejo na relaciji Ljubljana–Medvode–Škofja Loka–Kranj–Smlednik–Vodice–Mengeš–Radomlje–Kamnik–Komenda–Cerklje na Gorenjskem predvidoma med 13.00 in 15.30. Posamezna zapora naj bi trajala do 30 minut.

Celoten konec tedna bo med 8. in 19. uro popolnoma zaprt tudi zaključni tekmovalni krog na relaciji Šenčur–Olševek–Preddvor–Možjanca–Cerklje na Gorenjskem–Šenčur. Gre za območje, kjer se bodo dirke zaključevale, zato je treba tam pričakovati najstrožji prometni režim.

Zapore po Sloveniji - sobota in nedelja
Zapore po Sloveniji - sobota in nedelja
FOTO: Road Slovenia 2026

Tako danes kot v nedeljo trasa poteka po naslednjih ulicah in cestah: Kongresni trg–Wolfova ulica–Prešernov trg–Tromostovje–Stritarjeva ulica–Ciril Metodov trg–Vodnikov trg–Kopitarjeva ulica–Resljeva cesta–Komenskega ulica–Tavčarjeva ulica–Slovenska cesta–Šubičeva ulica–Bleiweisova cesta–Celovška cesta.

Voznikom priporočajo, da pot načrtujejo vnaprej ter upoštevajo prometno signalizacijo, obvoze in navodila pristojnih služb, so zapisali na Road Slovenia 2026.

Kot poroča prometnoinformacijski center je v sklopu dirke trenutno zaprt izvoz Vodice na gorenjski avtocesti, tako iz smeri Kranja, kot tudi iz smeri Ljubljane.

Zapore cest v Ljubljani

Zaradi dirk sta za ves promet zaprti tudi Slovenska cesta na odseku med Aškerčevo cesto in Šubičevo ulico ter Igriška ulica in Erjavčeva cesta (danes od 9.30 do 14.30, v nedeljo pa od 8.00 do 13.30).

Mobilne zapore cest: na cestah, po katerih poteka trasa dirk, so postavljene mobilne zapore. Danes so te postavljene med 13. in 14. uro, v nedeljo pa med 12. in 13. uro.

EP v cestnem kolesarjenju - obvoz linij
EP v cestnem kolesarjenju - obvoz linij
FOTO: Mestna občina Ljubljana

V tem času ni mogoč uvoz in izvoz v garažno hišo Kongresni trg in iz nje. Udeležence v prometu zato na MOL prosijo, da upoštevajo navodila organizatorjev, policistov in redarjev ob zaporah.

Zaporam cest so prilagojene tudi trase linij mestnih avtobusov, ki vozijo po Slovenski cesti. Te linije so v času popolne zapore preusmerjene na Šubičevo ulico in Bleiweisovo cesto.

Avtobusne linije

Za zagotavljanje čim bolj nemotenega prevoza so na Bavarskem dvoru pripravljeni dodatni avtobusi na linijah 6, 9, 25 in 27. Potniki z avtobusov, ki bodo zaradi prehoda kolesarjev obstali pred križiščem Slovenske in Gosposvetske ceste, bodo lahko pot nadaljevali peš do Bavarskega dvora in tam vstopili na dodatne avtobuse omenjenih linij.

Potnike zato prosijo za razumevanje in jim priporočajo, da v času zapor za pot načrtujejo nekaj dodatnega časa, saj bodo vozni časi odvisni od poteka dirke in sproščanja posameznih cestnih odsekov. Podrobnejše informacije o obvozih posameznih linij so dostopne na spletni strani LPP.

Zapore na območju Šenčurja

Zaradi prireditve bo do 9. oktobra zaprt odsek ceste Visoko–Šenčur (Pipanova cesta) na območju ciljnega prostora. V enakem obdobju bo veljal tudi poseben enosmerni prometni režim na Weingerlovi ulici, kjer bo promet mogoč le v smeri od Doma starejših občanov Šenčur proti šoli in vrtcu.

Do 7. oktobra bo zaprta Velesovska cesta med križiščem s Pipanovo cesto in odcepom za Sajovčevo naselje. V tem času bo urejena tudi navijaška cona na odseku od centra Šenčurja do križišča z Velesovsko cesto, kjer bo promet omejen.

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Popolna zapora za motorni promet bo do 9. oktobra veljala na Pipanovi cesti med centrom Šenčurja in Visokim. Dodatna zapora na istem cestnem odseku, med Medenim vrtom in Srednjo vasjo, je predvidena od 5. do 7. oktobra.

Do 7. oktobra bo zaprta tudi cesta Tupaliče–Možjanca–Štefanja Gora–Grad.

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KOMENTARJI5

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Luka40
03. 10. 2026 15.32
Tisti,ki so morali čakati ali delati daljše poti bi morali dobiti odškodnino od organizatorjev prvenstva....
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+1
1 0
Prodigy93
03. 10. 2026 15.36
a dobimo odškodnino tudi vsi ki gledamo kolone avtov vsak dan v ljubljani?
Odgovori
+1
1 0
Artechh
03. 10. 2026 15.26
kako si to dovolijo ....
Odgovori
0 0
dobrabejba35
03. 10. 2026 15.08
Ne vem zakaj jih ne dajo na kak stadion pa naj vozijo v krogu? Pa še lažje bi bilo zagotovit, da ni kakih večjih kamnov na progi, da se kdo ne polomi..
Odgovori
+0
3 3
SIovaškaMona3koma3
03. 10. 2026 15.19
Ker so potem levi in desni zavoji premalo uravnoteženi po skupni obremenitvi čez celotno trajanje dirke?
Odgovori
0 0
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