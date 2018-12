Mačke zaradi petard obolevajo za stresnim cistitisom

Zaradi uporabe pirotehničnih sredstev so ogrožene tudi naše domače živali. Prodaja, posest in uporaba petard so sicer pri nas od leta 2008 prepovedane, a številnih to ne ustavi. Prav nesmiselno pokanje petard povzroča dolgoročne posledice predvsem pri mačkah, praznični čas pa za marsikoga postane stresen.