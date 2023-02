Preverite, katera ultra tanka denarnica je navdušila moške

To je primer čiste funkcionalnosti, ki ste jo dolgo iskali. Ni nepotrebnih predelnih sten in podrobnosti, vse je pri roki.

2. Vse kartice in dokumenti so pregledno razporejeni v sedmih predalih.

1. Njene dimenzije so samo 12 x 8 x 1 cm.

Detro denarnica je tako tanka in lahka, da je ne čutiš v žepu, a tudi ne more pasti ven. Se sprašujete, kako:

Izkoristite prednosti predala za brezstično plačilo in kovinsko držalo

Zdaj lahko na našem trgu najdete Detro, ultra tanko denarnico, ki združuje vrhunsko izdelavo z dovolj predali za kartice in kovinskim držalom za bankovce.

S tem takoj pridejo dodatne težave - ne najdete kartice, ki jo potrebujete. Bankovci r se zmečkajo in kovanci izpadajo.

Z lahkoto se prilega v žep hlač, srajce, suknjiča ali jakne. Lahko udobno sedite, če jo imate v zadnjem žepu. Nič več neudobja in deformacije oblačil zaradi težke denarnice.

Detro je idealna denarnica za novo dobo, ko uporabljate manj gotovine in več kartic.

Pozabite na brskanje po denarnici. Kot pravi šarmer vzemite denar ali kartico v nekaj sekundah, brez iskanja in zapravljanja časa.

Je udobna za nošenje in enostavna za uporabo

Poleg tega je tu še galantnost, ki se je ne bi sramovali niti direktorji velikih korporacij. Čiste linije in razkošen temno moder odtenek se bodo podali k hlačam in kostimom različnih stilov.

Dizajn te denarnice še zdaleč ni običajen. Bodite pozorni na relief na površini – čutili ga boste tudi pod prsti. Na sprednji strani denarnice boste opazili eleganten grb in režo za čitalnik kartic .

Vaše stvari so na varnem

Denarnica ne bo spremenila oblike ali se obrabila po robovih. Šivi so trdni, predelne stene kompaktne in barva ne zbledi.

Detro vam bo na voljo več let.

Izboljšano in varno spletno nakupovanje -samo na Flamingoshop strani poiščite Detro – Moderno tanko denarnico in si zagotovite 50% popust!

Za popolno zvestobo svojim strankam trgovina Flamingoshop ponuja vračilo denarja, brez dodatnih vprašanj in brez zapletov. Torej, če želite izdelek iz kakršnega koli razloga vrniti, lahko to storite in denar boste dobili nazaj.

OPOMBA: Popust na to elegantno denarnico velja omejen čas do polnoči ali do odprodaje zalog. Zato pohitite, saj je na zalogi, ki se hitro topi, le še nekaj kosov te trendovske tanke denarnice!