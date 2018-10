Preverite, katere pnevmatike so najboljše

"Nobena pnevmatika ne zmore vsega." To je najkrajši povzetek testa 28 zimskih pnevmatik dveh velikosti, ki so ga opravili pri Avto-moto zvezi Slovenije (AMZS).

Pri tem dodajajo, da zagotovila proizvajalcev, da so vse nove pnevmatike dobre, ne držijo. Na podlagi dolgoletnih izkušenj namreč trdijo, da je najtežje zasnovati in izdelati pnevmatiko, ki bi bila zelo dobra prav na vseh področjih in pri vseh lastnostih, ki jih vozniki pričakujejo od pnevmatike. "Na testu zimskih pnevmatik na primer temeljito preizkusimo lastnosti na suhi cesti, mokri cesti, snegu in ledu, ugotovimo pa tudi njihovo glasnost, preverimo obrabo oziroma število prevoženih kilometrov in izmerimo porabo goriva," so pojasnili. Pogosto se zgodi, da so pnevmatike, ki se odlično odrežejo pri enem merilu, slabše pri drugem. Najboljšo skupno oceno zato dobijo tiste, ki dosežejo čim boljši rezultat pri vseh merilih, pojasnjujejo.

Poletje se je poslovilo, jesen je že pokazala svoj pravi obraz in počasi bo treba razmišljati o menjavi letnih pnevmatik za zimske. "Med zimske vozne razmere ne smemo šteti le zasneženih ali pomrznjenih cest, temveč tudi vse vmes – od močnih poznojesenskih nalivov do velikih količin snega v kratkem času ali nevarne plundre. Na tako široko paleto voznih razmer lahko vozniki naletimo isti dan in na isti cesti, mejo med nesreč o in varnim preživetjem pa pogosto predstavljajo prav dobre pnevmatike," opozarjajo pri AMZS.

Zimska oprema je pri nas zakonsko določena od 15. novembra do 15. marca. Ne glede na to pa morajo vozniki upoštevati razmere na cestah in temu prilagoditi opremo.

A slepega sledenja ocenam ne priporočajo. Upoštevati je namreč treba tudi vozne navade posameznika. "Dobro razmislite o svojih voznih navadah, poteh in potrebah: če ste na primer pozimi pogosto na (mokrih) avto cestah, se ozrite po pnevmatiki, ki je dobra na mokrem in dobro odvaja vodo izpod tekalne površine. Če se pozimi veliko vozite po zasneženih gorskih cestah, poiščite pnevmatiko, ki je dobra v snegu in ledu; če vam je bolj pomembna čim manjša obraba, v podrobni tabeli rezultatov hitro najdete tudi takšno. Skratka, izberite pnevmatiko, ki odgovarja vam; izbire je več kot dovolj," svetujejo.

Pnevmatiki z najslabšim rezultatom na letošnjem testu sta Semperitova pnevmatika in pnevmatika kitajskega Nankanga. Za slabšo skupno oceno Semperitove pnevmatike master grip 2 so krive izrazite slabosti na suhi cesti, pnevmatika nankang snow SV3 pa je dobila oceno ni priporočljivo zaradi slabih lastnosti na mokrem, še bolj pa zaradi velikih slabosti na snegu. V primerjavi z lanskimi rezultati se je nankang na mokrem odrezal malce bolje, še vedno pa pnevmatika ne zagotavlja skoraj nobenega oprijema na snegu – na testu se je to izkazalo predvsem pri vožnji v zasnežen klanec.

Na testu sta se najbolje – z oceno zelo priporočljivo – odrezali dve pnevmatiki, ki sodita med pnevmatike prestižnih znamk, čeprav se niso izkazale prav vse pnevmatike prestižnih znamk, so povzeli ugotovitve. Osem pnevmatik je dobilo oceno priporočljivo, po ena pa priporočljivo z omejitvami in ni priporočljivo.

Letošnji AMZS-test zimskih pnevmatik je pod drobnogled vzel 28 pnevmatik v dveh dimenzijah. Preizkusili so 12 pnevmatik dimenzije 175/65 R14, ki so primerne za majhne avto mobile, kot so ford ka, renault twingo ali VW up, pogosto pa takšne pnevmatike najdemo tudi na malce večjih avtih, kot so ford fiesta, VW polo in podobni – kot testni avto je služila Fordova fiesta.

Najslabši pnevmatiki na letošnjem testu v tej dimenziji sta bili semperit speed grip 3 in laufenn I FIT LW31. Semperitova pnevmatika je imela težave na suhi cesti in snegu, Laufnnova pnevmatika pa se je dobro odrezala pri večini meril, a zato zelo slabo na mokri cesti – zato je dobila skupno oceno ni priporočljivo. Mimogrede, znamka Laufenn je blagovna znamka južnokorejskega gumarskega velikana Kumha.

Na prvih treh mestih razpredelnice so pnevmatike continental wintercontact TS 860, goodyear ultragrip 9 in dunlop winter sport 5, razlike med ocenami so zelo majhne.

Najbolje so se odrezale tri pnevmatike prestižnih blagovnih znamk, ki so dobile oceno zelo priporočljivo, enajst pnevmatik je dobilo oceno priporočljivo, po ena pnevmatika pa je dobila oceno priporočljivo z omejitvami in oceno ni priporočljivo.

Pri večji dimenziji 205/55 R16 so za tokratni test izbrali 16 pnevmatik. Takšne pnevmatike so ustrezne za zelo široko paleto avto mobilov, vključno z avto mobili nižjega srednjega razreda, kakršen je na primer VW golf, v pnevmatike te dimenzije pa so lahko obuti tudi številna priljubljena manjša cestna terenska vozila. Tudi zato so pnevmatike te dimenzije najbolje prodajane pnevmatike na evropskem trgu.

Kako velikost zimskih pnevmatik vpliva na vozne lastnosti?

Pogosto lahko za isti avto izberemo pnevmatike različnih dimenzij. Vprašanje pa je, katere so boljše oziroma varnejše. Pri AMZS so preverili tudi pnevmatike različnih dimenzij istega proizvajalca. "Najmanjša pnevmatika – v dimenziji 195/65 R15 – se je odrezala bolje od večjih pnevmatik na snegu in v plundri, saj ponuja boljši vzdolžni in bočni oprijem na zasneženi cesti. Tudi pri splavanju na mokrem in v plundri je bila razlika velika. Na zasneženi ovinkasti cesti se je 18-palčna pnevmatika odrezala precej slabše – bočni oprijem je bil kar za 39 odstotkov slabši kot pri 15-palčni pnevmatiki. Dimenzijsko manjše pnevmatike niso le cenejše ob nakupu, imajo torej tudi boljše lastnosti na zasneženih cestah. Dodatna prednost dimenzijsko manjših pnevmatik je tudi večje udobje v vožnji, saj imajo višje bočnice in bolje blažijo cestne neravnine," so zapisali.

Zato svetujejo, naj velike in široke zimske pnevmatike izberejo le tisti vozniki, ki se pozimi vozijo po očiščenih in suhih cestah in bi radi ubogali zakon o zimski opremi – snega in plundre pa naj se izogibajo. "Če se znajdejo na močno zasneženi cesti, si tudi z verigami ne bodo mogli pomagati: če je VW golf opremljen s pnevmatikami dimenzije 225/40 R18, snežnih verig ni mogoče natakniti, saj zanje ni prostora pod blatniki."