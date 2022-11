Preverite, katero magnetno držalo za telefon je najbolj primerno za vas

MagnetiX magnetno držalo za mobitel , sodeč po izkušnjah uporabnikov, je eno najboljših držal, ki jih lahko najdete na trgu. Za to sta dva glavna razloga: mobitel ostane na mestu tudi na najbolj razgibanih gorskih cestah in vam med vožnjo ne ovira pogleda.

Poleg tega je zaradi svojih majhnih dimenzij - 24 x 60 x 18 mm, popoln za namestitev v kateri koli avtomobil, kjerkoli. Ima možnost vrtenja za 360 stopinj, uporabljali pa ga boste brez upogibanja in zasuka vratu . Zavrtite ga vodoravno ali navpično, odvisno od vaših potreb.

- Lahko se postavi pod katerim koli kotom in v kateri koli položaj

- Ima sodoben in minimalističen dizajn

Privoščite si mir in udobje med dolgimi in kratkimi vožnjami z avtomobilom. MagnetiX omogoča varno in enostavno telefoniranje v avtomobilu. To je vaša najboljša izbira, ker:

Pomembno je poudariti, da njegova samolepilna podloga ne bo poškodovala notranjosti vašega vozila, hkrati pa zagotavlja močno in trdno oporo držalu in mobitelu.

MagnetiX zagotavlja popoln pregled zaslona mobitela in navigacije. Zaslon ne bo oviral ročajev držala, z rahlim pritiskom na telefon pa lahko prilagodite kot gledanja. Z eno roko boste lahko povečali in pomanjšali navigacijo ter spremenili lokacijo.

Glavni namen držala je poleg klicanja tudi enostavno sledenje navigaciji in GPS-u.

- Mobitel je zaščiten pred udarci in zlomi

- Ni obračanja na poti in izgubljanja časa

To praktično držalo vam omogoča, da se popolnoma osredotočite na cesto in vožnjo ter tako zmanjšate nevarnost nesreč. Omenili bomo še nekaj prednosti MagnetiXa:

Izboljšano in varno spletno nakupovanje - samo na strani Flamingoshop poiščite MagnetiX in pridobite neverjetne popuste!

V želji, da bi bili svojim strankam popolnoma zvesti, vam trgovina Flamingohop ponuja vračila kupnine, brez dodatnih vprašanj in brez zapletov. Torej, če želite izdelek iz kakršnega koli razloga vrniti, lahko to storite in denar vam bo povrnjen.

OPOMBA: Popust na ta izdelek je časovno omejen in traja do polnoči oziroma do odprodaje zalog. Zato pohitite, saj je na zalogi, ki se hitro topi le še nekaj držal za telefone MagnetiX.

Poskrbite za varno vožnjo z MagnetiX!





Naročnik oglasa je Net Sales Ltd.