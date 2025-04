Preverite, kje bodo policisti prežali na prehitre voznike

"Sicer že nekaj let ugotavljamo, da se povprečne hitrosti zmanjšujejo, kar je pozitivno, še vedno pa lahko iz meritev prikazovalnikov hitrosti ugotovimo, da skoraj polovica voznikov vozi nekoliko nad dovoljeno omejitvijo hitrosti. Žal se povprečen voznik še vedno ne zaveda, kako zelo majhna je ločnica med življenjem in smrtjo pri prometnih nesrečah, v katerih so udeleženi šibkejši udeleženci v prometu, na primer pešci. Velikokrat je lahko odločilno, ali vozimo 50 km/h ali pa 60 km/h, zato je tako pomembno, da na področju umirjanja hitrosti naše vozniške navade še dodatno prilagodimo," je dodal.

Slovenski policisti bodo v sodelovanju z mestnimi redarstvi do nedelje poostreno nadzirali hitrost, t. i. maraton nadzora pa bo jutri med 6. in 18. uro.

Na Policiji ugotavljajo, da so storilci večjih prekoračitev hitrosti tudi vozniki začetniki. Potem ko pridobijo vozniško dovoljenje, povsem spremenijo način vožnje in vozijo prehitro. Po besedah Vehovca so v zadnjih dneh obravnavali kar nekaj takšnih voznikov.

Kljub pozitivnemu napredku pri zmanjševanju števila umrlih v zadnjih letih neprilagojena hitrost še vedno ostaja glavni vzrok za prometne nesreče, v katerih se ljudje hudo telesno poškodujejo ali celo umrejo.

Lani je 30 ljudi izgubilo življenje v prometnih nesrečah, ki so se zgodile zaradi neprilagojene hitrosti, eno leto pred tem 33 ljudi. Tudi letos je Policija že obravnavala dve smrtni prometni nesreči, ki jima je skupno to, da sta življenje zaradi neprilagojene hitrosti izgubila voznika začetnika. "Vsi se strinjamo, da ljudje niso le številke in da vsaka smrtna žrtev, ki je ne preprečimo, predstavlja tragedijo za bližnje in za celotno družbo," je dodal Vehovec.

Voznike ob tem pozivajo, naj svoje vožnje ne prilagodijo le na dan, ko poteka maraton nadzora hitrosti, temveč naj takšen slog vožnje ohranijo tudi v prihodnje.