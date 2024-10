Preverite lahko, kakšno vrednost so določili vaši nepremičnini

Geodetska uprava (Gurs) je izvedla postopek poskusnega izračuna posplošenih vrednosti za več kot devet milijonov nepremičnin. Z njim želijo lastnike seznaniti, kakšno vrednost so pripisali njihovi nepremičnini, hkrati pa tudi, kakšne modele so uporabljali. Kot so pri tem pojasnili, modeli vrednotenja in izračunane vrednosti odražajo stanje trga nepremičnin na dan 1. januar 2024 ter stanje podatkov o nepremičninah v katastru nepremičnin na dan 10. junij 2024.

Predlog je javno razgrnjen od danes pa do 25. novembra, skupaj torej mesec in pol. V tem času imajo lastniki nepremičnin možnost vpogleda v bazo poskusnega izračuna na spletnem portalu Prostor. V bazo je možno vstopati preko naslova ali identifikacijske številke nepremičnine (parcela ali del stavbe). Vrednosti nepremičnin so izračunane na podlagi podatkov o nepremičninah, ki se vodijo v katastru nepremičnin in na podlagi predloga modelov vrednotenja nepremičnin, ki so bili usklajeni z občinami in strokovno javnostjo.

"V mestih in na obali so enake nepremičnine lahko več kot 10-krat dražje kot na podeželju," ugotavlja Gurs. Lokacija je zato pomembna pri določanju cene, poleg tega so upoštevali še rabo nepremičnine, starost in druge podatke, ki imajo manjši vpliv na vrednost.

Kje so ocenjene vrednosti najvišje?

Kot je razvidno iz zemljevidov, objavljenih na portalu Prostor pod rubriko "Javni vpogled v predlog novih modelov", so, ne nepričakovano, najvišjo vrednost pripisali nepremičninam v Ljubljani in okolici, ob morju ter na Gorenjskem na območju Bleda in Kranjske Gore, pa tudi Bohinja.