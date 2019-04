Preverite, na katerih lokacijah bodo policisti merili hitrost

Lani je v maratonu nadzora hitrosti sodelovalo 23 držav in skupno 14.113 policistov. Meritve so potekale na skupno 12.876 lokacijah, policisti so kontrolirali 3.224.397 vozil, zaznali pa 257.639 prekrškov.

"Ta podatek potrjuje osnovni namen nadzora, ki ni usmerjen v kaznovanje voznikov, temveč v spreminjanje njihovih vozniških navad. Vožnja v skladu s predpisi od voznikov zahteva, da spremljajo prometno signalizacijo in se ravnajo po omejitvah hitrosti, nikakor pa ni namen nadzora, da vozniki v pričakovanju kontrol vozijo nerazumno počasi in s tem ovirajo promet. Od voznikov torej pričakujemo, da poznajo omejitev hitrosti in da jih vseskozi spoštujejo, predvsem pa, da takšen vzorec vožnje obdržijo čim dlje po zaključku nadzora. Hkrati si želimo, da bi vozniki tudi spoznali, da za vožnjo v skladu z omejitvami potrebujejo minimalno več časa, da pridejo na cilj, kot če vozijo hitreje in bolj agresivno, s tem pa tudi bolj nevarno," pojasnjujejo na spletni strani Policije.

Neprilagojena hitrost je glavni razlog za nastanek prometnih nesreč, v zadnjih petih letih je bila kriva za približno 18 odstotkov prometnih nesreč. Pri smrtnih prometnih nesrečah je ta delež še veliko večji – v zadnjih petih letih se giblje okrog 37 odstotkov. Lani je bil sicer delež nekoliko večji, in sicer 40 odstotkov, vendar je zaradi splošnega izboljšanja prometne varnosti (v obdobju petih let) zaradi hitrosti umrlo doslej najmanj ljudi – 37.

Z vidika povzročiteljev smrtnih prometnih nesreč, ki so se zgodile zaradi neprilagojene hitrosti, izstopajo starostne skupine od 18 do 24 let in od 25 do 34 let, saj so več kot polovico prometnih nesreč povzročili udeleženci iz teh dveh starostnih skupin. Največ smrtnih nesreč se zgodi na cestah izven naselja, kar 34 odstotkov. Glede na urne intervale izstopajo obdobja med 11. in 12. uro in med 21. in 22. uro, v povprečju pa predvsem popoldanski in zgodnje večerni čas. Največ tovrstnih prometnih nesreč se zgodi med vikendom.

Višja, kot je hitrost, težja je posledica prometne nesreče

Hitrost kot dejavnik tveganja pomembno prispeva tudi k teži posledic prometnih nesreč ter številu hudo in smrtno poškodovanih. Zato je ena od nalog Policije zmanjševati povprečne hitrosti, kar bi posledično pomenilo manj mrtvih, hudo in lahko telesno poškodovanih v nesrečah, ki se zgodijo zaradi hitrosti. Hitrost je glavni dejavnik tveganja za voznike in potnike, še posebej pa za ranljivejše udeležence v prometu, kot so pešci, kolesarji in motoristi. Predvsem znotraj naselij že manjša kršitev omejitve hitrosti lahko ogroža varnost teh ranljivih skupin. Izven naselij, npr. na avtocestah, pa je problematična kombinacija hitre vožnje ter kratke varnostne razdalje med vozili.