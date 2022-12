Preverite najboljšo božično razprodajo na Keysoff.com

Pravzaprav je to eden najboljših trenutkov za iskanje popustov - večina trgovin pred prazničnim časom ponuja precejšnje znižanje cen. Ste predolgo odlašali z nakupom daril? Iščete darilo zase? To je vaša priložnost.

S tem v mislih smo se potrudili, da bi vam ponudili najboljšo božično razprodajo za ljubitelje osebnih računalnikov in programske opreme. V okviru božične razprodaje na Keysoff.com lahko kupite vse od najboljšega sistema Windows do najboljših pisarniških izdelkov in računalniških orodij.

Lahko tudi nadgradite računalnik na Windows 11 po nižji ceni ali pa kupite licenco za originalni Windows 10 in prihranite v primerjavi z osnovno ceno. Originalni Office 2021 na primer stane le 27,67 €, če nakup opravite skupaj s prijatelji, pa Office 2021 Pro dobite že za 13,63 €. Uporabite kodo za 62odstotni popust.

Do 62-odstotni popust na Microsoft Office 2021 (koda: SOLE62)

- Microsoft Office 2021 Pro Plus (1 računalnik) - 27.67€

- 2 Office 2021 Professional Plus Keys Pack - 44.06€ (22.03€/računalnik)

- 3 Office 2021 Professional Plus Keys Pack - 58.14€ (19.38€/računalnik)

- Microsoft Office 2021 Pro Plus (5 računalnikov) – 71.10€ (14.22€/računalnik)

- Microsoft Office 2019 Pro Plus (1 računalnik) - 24.59€

- Microsoft Office 2016 Pro Plus (1 računalnik) - 21.49€

50-odstotni popust na operacijske sisteme Windows (koda: SOLE50)

- Windows 10 Professional CD-KEY (32/64 Bit) – 7.59€

- Windows 10 Professional CD-KEY (32/64 Bit) (2 računalnika) – 13.26€ (6.63€/računalnik)

- Windows 10 Professional (32/64 Bit) (5 računalnikov) - 35.55€ (7.11€/računalnik)

Keysoff vam ne nudi le odličnih izdelkov, ampak tudi izvrstne poprodajne storitve. Če boste kupovali na Keysoffu, vam nudijo tudi doživljenjske poprodajne storitve. Zdaj imate odlično priložnost, da s to odlično ponudbo prihranite denar pri nadgradnji svojega računalnika.

Za svoje visokokakovostne izdelke in profesionalne storitve je Keysoff prejel že 900 ocen resničnih uporabnikov na strani TrustPilot s povprečno oceno 4,9 in 98 % zadovoljnih strank.

Tehnična pomoč 24 ur na dan in doživljenjske poprodajne storitve.

Pišite Keysoffu: service@keysoff.com.

Kako je lahko tako poceni? Kaj morate vedeti o tem?

Pomembno je vedeti, da obstajata dve vrsti licenc. Komercialne, ki jih je mogoče kupiti tudi na Microsoftovem spletnem mestu, in OEM, kar je kratica za proizvajalca originalne opreme. Po funkcionalnosti sta enaki.

Rabljene programske ključe se lahko v skladu s sklepom Evropskega sodišča v Evropski uniji prodaja popolnoma zakonito.

Vendar obstaja razlika v podpori in uporabi med obema različicama. Komercialna različica se lahko uporablja na več računalnikih, medtem ko je različica OEM vezana na strojno opremo, na kateri je bila prvič aktivirana.

Spletna trgovina Keysoff.com prodaja tako imenovane licence OEM.

Keysoff.com vsak dan proda približno 1.500 licenc po vsem svetu. Garancijsko nadomestilo se aktivira le v enem odstotku primerov.

Zagotavljamo, da so vse licence veljavne, in hkrati ponujamo ENOLETNO JAMSTVO NA STORITEV, ki vas ščiti pred dodatnimi stroški zamenjave in vzdrževanja izdelka.





