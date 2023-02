Preverite, s katerim setom si lahko zagotovite hitro manikuro in lepe dolge nohte 24/7

Ste se naveličali porabiti več časa in denarja za nego nohtov kot za nakupovanje ali druženje s prijatelji? Čas je, da to rutino obrnete na glavo!

Predstavljamo vam manikirni set , ki je zavzel trge Poljske in Slovaške, izjemno priljubljen pa postaja tudi v sosednjih državah. Profesionalni rezultat vam bo prinesel bolj udobno in hitro kot v salonu, celotno nego pa si lahko preprosto prilagodite sami. S setom Tonaily boste imeli popolne nohte vsak dan, brez težav

icon-expand Tonaily FOTO: Arhiv ponudnika

Set za hitro manikuro je čez noč postal priljubljen Prvotno zasnovan za ženske, ki nimajo dostopa do salonov, je ta set orodij ponujal tehnično popolno manikuro, ki jo je mogoče doseči v samo desetih minutah . In to doma! To so kmalu videle kot priložnost ženske, ki so želele prekiniti začarani krog predragih manikur, ki dobesedno žrejo mesečni proračun. Postopoma je set Tonaily postajal vedno bolj priljubljen, zato na trgu občasno vlada popolno pomanjkanje . Ta velik set vsebuje vse profesionalne pripomočke : mini svetilko, pilico, USB kabel, 100 nastavkov za nohte, podlak, nadlak, različna barvna lepila, dvostranski svinčnik, ščipalko za nohte, odstranjevalec lepila.. 9-minutna tehnika, ki jo zlahka obvladajo tudi začetniki Set Tonaily je narejen tako, da je postopek manikure neverjetno preprost. K temu pripomorejo kalupi, profesionalni gel in sušilna lučka, s katerimi doseganje želene oblike (ovalne, kvadratne, zaobljene - izberete sami) še nikoli ni bilo lažje. Praktično dobite svoj osebni domači salon - ki deluje 24 ur na dan in kjer ste vedno na prvem mestu! Ko imate pomemben zmenek ali sestanek - boste vedno tip-to, od glave do peta.

Manikura, ki je obstojna do 20 dni Močni, a lahki nohti, brez težkega občutka na prstih, vam bodo zdržali več tednov. Zunanja plast je odporna na praske in ima boljšo odpornost kot običajni podaljški nohtov. Svojo zbirko lakov za nohte lahko uporabite tudi za okrasitev nohtov. Ne glede na to, ali so enobarvni ali okrašeni v prefinjenem francoskem stilu, njihov brezhiben videz zagotavljajo trpežni materiali. Nohti so zaščiteni in sijejo od zdravja Poseben profesionalni gel, ki je nežen do nohtov, preprečuje luščenje in pokanje nohtov. To je ena njegovih največjih prednosti. Dobra novica za vas je, da tudi po odstranitvi manikure nohti ostanejo urejeni in zdravi.

