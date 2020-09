Preverite stanje vašega zdravja!

Tukaj nastopijo naši preventivni zdravstveni programi kjer nudimo podobne programe, kot to dela z država s programi Dora , Zo r a in Svit . Razlika je ta, da smo se mi specializirali za 80% najbolj pogostih bolezni, zaradi katerih ljudje umirajo v Sloveniji. Torej pakete imamo oblikovane na način, kjer se s pregledi cilja na 80% teh bolezni, po katerih ljudje dejansko umirajo.

Država je naredila ogromen korak k zniževanju rakavih obolenj s programi Dora , Zora in Svit . Ti programi so zelo koristni in dejstvo je, da funkcionirajo. Število teh rakavih obolenj se je bistveno znižalo. Državi smo lahko hvaležni za tako uspešne preventivne programe, ki dejansko funkcionirajo.Pri Doktor 1A smo se na osnovi državnih preventivnih programov naučili, kako bistveni znižati število obolenj.

Ko smo ugotovili seznam bolezni, zaradi katerih ljudje umirajo, smo oblikovali pakete, ki preiskujejo najbolj pogoste bolezni ter seveda našli kredibilne izvajalce, ki so to kvalitetno sposobni narediti.

Najprej smo iskali seznam najbolj pogostih bolezni, zaradi katerih ljudje umirajo. Na našo srečo je to raziskavo naredil statistični oddelek NIJZ-ja (Nacionalni inštitut za javno zdravje). Ker so oni zanesljiv in kredibilen organ, smo podatke črpali od njih. Podatki so dostopni vsem na tem naslovu: https://www.nijz.si/sl/podrocja-dela/nenalezljive-bolezni-in-stanja/bolezni

In verjemite, najbolj si boste oddahnili, če bo na vaših izvidih vse OK.

Zakaj 5 letno spremljanje zdravstvenega stanja?

Največja slabost tovrstnih pregledov je ta, da vi zveste stanje vaše zdravja le na dan pregleda. Primer: če boste danes na pregledu, jutri pa se vam bo začela razvijati neka bolezen, vi tega danes na pregledu ne boste ugotovili. Torej, če ste zdravi danes, to še ne pomeni, da jutri ne morete zboleti.

Ker je to največja slabost tovrstnih pregledov in smo seveda želeli biti pred konkurenco, smo naredili pakete, ki vključujejo tudi spremljanje vašega zdravja. Paketi (iz izjemo enega) pa so oblikovani na način "najprej generalka, naslednja leta pa samo hiter pregled vašega zdravja". V praksi to poteka tako, da najprej potekajo obsežnejše preiskave vašega telesa, ki trajajo dan ali dva (odvisno od paketa). V naslednjih letih pa se potem samo spremlja vaše zdravje. To pomeni, da pridete na pregled, kjer vas sprejme internist, se z njim pogovorite, ter greste v laboratorij. Na osnovi izvidov, pregleda in pogovora se vam interpretira, kakšno je vaše novo zdravstveno stanje in se vas opozori, v kolikor nekaj izstopa.

Na tak način smo dosegli, da vaše zdravje kontroliramo za obdobje 5 let. Poleg tega to pomeni, da plačate paket enkrat, vse nadaljne preiskave za spremljanje pa so vključene v ceno.

Zakaj so naši paketi drugačni od konkurence?

Predvsem zato, ker smo se mi osredotočili izključno na najbolj pogoste bolezni, zaradi katerih ljudje umirajo. Npr. v naših paketih ne boste našli otorinolaringologa, ker če imate težave s sluhom, zaradi tega zelo verjetno ne boste umrli.

Lahko rečemo, da smo edini v Sloveniji, ki smo se specializirali na najbolj pogoste bolezni po umrljivosti.