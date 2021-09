Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe nagrade

Prihaja obdobje, ko moramo biti še posebej pozorni na svoje zdravje, zato se v nagradnem kvizu posvečamo izbranim učinkovinam, ki nam lahko pomagajo pri preventivi:

- Vitamin C, ki prispeva k odpornosti in uravnavanju imunskega sistema.

- Cink za katerega so raziskave pokazale, da lahko, če ga zaužijemo ob prvih simptomih (v roku 24 ur), skrajša dolžino prehlada.

- Vitamin D, ki ima pomembno vlogo pri delovanju imunskega sistema in ga med oktobrom in aprilom primanjkuje kar 80% prebivalcem Slovenije.

- Ameriški slamnik (Echinacea), katerega imunostimulatorno delovanje je klinično dokazano.

- Omega-3 maščobne kisline, ki jih najdemo v globokomorskih ribah (npr. losos), zeleni zelenjavi in stročnicah ter so zelo pomembne za pravilno delovanje organizma in gradnjo celičnih membran. Zdrava in uravnotežena prehrana je namreč ključ za dobro odpornost.

V pomoč pri krepitvi imunske odpornosti so nam lahko tudi prehranska dopolnila. V naši ponudbi boste našli široko izbiro kakovostnih prehranskih dopolnil priznanih blagovnih znamk, po ugodnih cenah.