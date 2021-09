Preverjanje reciklabilnosti za bolj odgovorno ravnanje z odpadno embalažo

V družbi Interseroh zato opozarjajo, da so za ohranjanje naravnih virov v embalažni industriji potrebne spremembe v smeri bolj odgovornega ravnanja z odpadki, tako na strani proizvajalcev kot porabnikov.Za učinkovito recikliranje je potrebno več kot zgolj izbrati pravi smetnjak. Dejanske možnosti reciklabilnosti so odvisne od oblikovanja in izbire materialov ter komponent posamezne embalaže. Potrošniki to sami od sebe težko ocenijo, imajo pa proizvajalci zdaj možnost preveriti reciklabilnost in jo označiti na izdelku z znakom »Check for recycling«.