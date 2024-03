Brez dlačic že po prvem obisku

Trajno odstranjevanje dlačic postaja dandanes vse bolj priljubljeno, saj zagotavlja svilnato gladko kožo brez vsakodnevne borbe z nezaželeno poraščenostjo. Britvice, vosek in depilacijske kreme žal ne dajejo dolgotrajnega učinka, elektroliza pa je zamudna in boleča ter pogosto pusti brazgotine.

Med številnimi ponudniki trajnega odstranjevanja dlačic izstopa inovativna metoda, imenovana Nomasvello fotoepilacija, ki združuje napredno tehnologijo s številnimi prednostmi, ki jo ločijo od drugih metod na trgu. Fotoepilacija zagotavlja hitre rezultate, brez stranskih učinkov.

Za vašo varnost Nomasvello centri razpolagajo s podporo mednarodno priznanih zdravstvenih strokovnjakov. (FOTO: Nomasvello depilacija obraza FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Primerna je za večino barv dlačic in kože, s pomočjo revolucionarne metode Sun&Safe pa se lahko izvaja tudi na porjaveli koži, kar ponuja rešitev vsem tistim, ki ste morali zaradi izpostavljanja soncu prekinjati tretmaje trajnega odstranjevanja dlačic med poletjem. Zahvaljujoč tehnologiji Sun&Safe se je znatno skrajšal čas, ko se lahko izpostavljate soncu: s 15 ali 30 dni pred in po tretmaju na samo 2 dni pred in po tretmaju. Tako lahko uživate v porjaveli koži brez motečih dlačic v vsakem letnem času. Postopek dela za porjavelo kožo v kombinaciji s posebnim Nomasvello hladilnim gelom zagotavlja, da je koža med tretmajem maksimalno zaščitena in sveža, možnost pojava stranskih učinkov pa je ob upoštevanju napotkov zmanjšana na minimum. Najsodobnejši in najbolj inovativen sistem za trajno odstranjevanje dlačic Nomasvello fotoepilacija predstavlja najsodobnejši in najbolj inovativen sistem za trajno odstranjevanje dlačic s pomočjo napredne svetlobne tehnologije, ki je plod dolgoletnega razvoja evropskih strokovnjakov v Španiji. Uporaba intenzivne pulzirajoče svetlobe (IPL), ki oddaja mešano svetlobo več valovnih dolžin, omogoča prilagajanje nastavitev glede na značilnosti vsake posamezne stranke, kar zmanjšuje možnost stranskih učinkov. Trenutno je pri Nomasvello na voljo najsodobnejša tehnologija zadnje generacije (60 Joulov/cm2), z intenzivnim hlajenjem (Sub Zero Intense) za zmanjševanje občutka toplote in zagotavljanje visoke varnosti postopka.

Čedalje pogosteje se za trajno odstranitev motečih dlačic odločajo tudi moški. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Kako deluje Nomasvello fotoepilacija? Fotoepilacija poteka po principu selektivne fototermolize. Melanin oz. barvilo v dlačici vpije svetlobo, ki jo oddaja aparat, in jo pretvarja v toploto. Dlačica služi kot prevodnik, ki prenese toploto do mešička in pregreje celice, ki hranijo dlačico oz. omogočajo njeno rast. Z enim tretmajem ni možno uničiti vseh celic, zato so potrebne ponovitve, vendar pa je bistvena razlika vidna že po prvem obisku, ko izpade od 60 do 80% dlačic. Tiste, ki po določenem času zrastejo nazaj, so tanjše in svetlejše, njihova rast pa je precej počasnejša. Z vsakim obiskom je dlačic manj, z nekaj ponovitvami pa se lahko odstrani od 80 do 90% vseh dlačic. Tretmaji so individualno prilagojeni vsaki posamezni stranki, glede na tip kože in vrsto dlačic, izvaja pa jih specializirano osebje, ki se redno izobražuje na področju trajnega odstranjevanja dlačic.

Prvi rezultati se poznajo že po prvem obisku, ko večina dlačic odpade. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand