Previdno na cestah, ponekod močno sneži

Kakšno vreme nas čaka?

Ponoči bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem ponekod v vzhodni, severni in osrednji Sloveniji bo občasno rahlo snežilo. Proti jutru se bo razjasnilo. Ponekod bo še pihal severni veter, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -9 do -3, ob morju okoli 0 stopinj Celzija.

V petek dopoldne bo delno jasno, popoldne pa se bo spet pooblačilo in zvečer ter v noči na soboto bo v vzhodni in deloma osrednji Sloveniji možno rahlo sneženje. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja, sicer pa bo veter popoldne postopno ponehal. Najvišje dnevne temperature bodo od –3 do 1, na Goriškem in ob morju do 6 stopinj Celzija.

V soboto, nedeljo in ponedeljek bo spremenljivo do pretežno oblačno in večinoma suho.

Nad Egejskim morjem in nad vzhodno Evropo je območje nizkega, nad zahodno polovico Evrope pa vztraja obsežno območje visokega zračnega tlaka. Z močnimi severnimi višinskimi vetrovi priteka k nam dokaj mrzel zrak.