Previdno na cestah: sneg se ponekod že prijemlje cestišča

"Napovedane so snežne padavine, obilnejše predvsem na območju Gorenjske. Na cestah bodo posipne in plužne skupine, potovalni časi bodo daljši. Na pot se odpravite samo z ustrezno zimsko opremo," na svoji spletni strani opozarja Prometno-informacijski center.

Tudi Arso je izdal dve opozorili, in sicer zaradi sneženja in poplavljanja morja. "Danes bo predvsem na severozahodu močno snežilo. Do večera bo lahko zapadlo od 40 do 60 cm snega. Ob morju bo od poldneva do večera pihal močan jugo. Morje bo poplavilo nižje dele obale," so zapisali.

Kakšna pa je vremenska napoved? Dopoldne bodo padavine predvsem v zahodni polovici Slovenije, popoldne pa tudi vzhodneje. V bližini morja bo deževalo, drugod sprva snežilo. Sredi dneva in popoldne bo sneg po nižinah prehajal v dež, po neprevetrenih dolinah bo nevarnost poledice. Zvečer bodo padavine oslabele. Marsikje bo zapihal južni veter, ob morju pa okrepljen jugo.

Najvišje dnevne temperature bodo na severozahodu okoli 0, drugod od 2 do 7, na Goriškem in ob morju do 11 stopinj Celzija.

Jutri bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami, najmanj jih bo na vzhodu. Po nižinah bo povečini deževalo. Predvsem v severovzhodnih krajih ter na zahodu bo pihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od v severni Sloveniji od –3 do 1, drugod od 2 do 6, ob morju okoli 8, najvišje dnevne v alpskih dolinah okoli 0, drugod od 2 do 8, ob morju do 11 stopinj Celzija.