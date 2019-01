Na štajerski avtocesti nalet treh vozil

Kot opozarja Prometnoinformacijski center, je zjutraj in dopoldne po večini Slovenije napovedano sneženje. Ponekod se sneg oprijema cestišč, zaradi nizkih temperatur je možna tudi poledica. Na pot se odpravite prej kot običajno, vozite previdno in vožnjo prilagodite razmeram na cestah.

Kot so sporočili iz PU Kranj, so ceste danes povsod mokre, ponekod je zaradi nočnega deževja tudi snežna brozga. Policija opozarja, da je pot ustavljanja v teh razmerah še bistveno daljša kot na običajni mokri cesti, nevarnost pa je zlasti v ovinkih in na klancih. Poledeneli so lahko tudi pločniki. Voznike zato poziva k previdnosti, prilagojeni hitrosti vožnje, ustrezni varnostni razdalji in strpnosti. Izogibajte se prehitevanju, pazite na divjad, ker je ponekod tudi megla v pasovih. Previdni naj bodo tudi pešci.

Trenutne razmere na cestah

Pred priključkom Trojane proti Ljubljani je zaradi prometne nesreče, in sicer naleta treh vozil, zaprt prehitevalni pas. Na avstrijski strani prelaza Ljubelj so obvezne verige, prepoved za polpriklopnike in priklopnike je na cestah Ajdovščina–Col–Črni Vrh–Godovič in na hrvaški strani mejnih prehodov Petrina in Babno Polje zaradi zimskih razmer na Hrvaškem. Zaprta je cesta čez prelaz Vršič. Zaprta je tudi cesta Volče–Solarji.

Kako kaže v nadaljevanju tedna?

Kot napoveduje naš hišni prognostnik, se bodo padavine nadaljevale tudi čez dan, ko bo ponekod dež lahko prešel v sneg, a količina snega ne bo velika. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Temperature bodo ves dan od 0 do 5, na Primorskem okoli 7 stopinj Celzija.

Do vključno četrtka bomo pod vplivom severnih vetrov in hladne zračne mase. Ob morebitnih novih padavinah v sredo in četrtek bo po nižinah večinoma snežilo. Zimska idila ne bo trajala prav dolgo, saj nas že proti koncu tedna predvidoma spet čakata otoplitev in dež.

Spremembo vremena nam prinaša fronta, ki je po atlantski obali dosegla tudi naše kraje. Ker Alpe za hladno zračno maso, ki se pomika skupaj s fronto, predstavljajo oviro, jih je ta obšla po zahodni strani. Ob tem je nad Genovskim zalivom nastal ciklon, zato se bo glavno vremensko dogajanje s severne strani Alp postopno preselilo na njeno južno stran.