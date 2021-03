Previdno na cesti: sodra in sneg ovirata promet

"Zaradi močnega dežja, sodre in ponekod tudi snega so ceste spolzke. Vozite previdno!" opozarja Prometno-informacijski center.

Prometne nesreče so dopoldne ovirale promet tudi na štajerski avtocesti, med drugim pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani, prav tako med Žalcem in Šempetrom proti Ljubljani, med predoroma Jasovnik in Ločica pa je bil promet oviran proti Mariboru, je še poročal prometno-informacijski center.

Na primorski avtocesti je oviran promet med Studencem in Razdrtim proti Kopru, za predorom Kastelec proti Ljubljani ter med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti pa je zaprt vozni pas med priključkoma Grosuplje in Višnja Gora proti Novemu mestu.

Zaradi močnega sneženja prometno-informacijski center na cestah preko prelazov in na višje ležečih cestah na Gorenjskem in na severnoprimorskem priporoča uporabo verig.

"Severne kraje je že sredi dopoldneva dosegla hladna fronta, hladen zrak se je nato v le treh urah razširil nad vso Slovenijo. Ker je bila menjava zračne mase hitra, je bilo vremensko dogajanje zelo burno, nastajale so tudi nevihte z nalivi in sodro, meja sneženja pa se je ob tem marsikje spustila do nižin," je zapisal Nosan.

Zakon o varnosti cestnega prometa sicer določa, da so zimske pnevmatike obvezne do 15. marca oziroma v primeru zimskih razmer tudi po tem datumu.

V ponedeljek skladno z zakonom na vozilih niso več obvezne zimske pnevmatike. Na AMZS svetujejo, da z menjavo ni treba hiteti, saj je vreme nepredvidljivo in nas tudi spomladi lahko preseneti sneg. Če pa bi se za menjavo odločili, naj ob poslabšanju vremena z letnimi pnevmatikami ne vozijo na zasneženo ali poledenelo cesto, so sporočili iz AMZS.

Pred vrati je 15. marec, zakonsko določen datum, od katerega lahko vozniki, če vremenske razmere to dopuščajo, na svojih vozilih zimske pnevmatike zamenjajo z letnimi. Na Avto-moto zvezi Slovenije (AMZS) svetujejo, da z menjavo zimskih pnevmatik še ni treba hiteti. Prehodni pomladanski čas skriva pasti, zato je treba tudi v tem delu leta po mnenju inštruktorja varne vožnje Braneta Legana pozorno spremljati vremenske pogoje in vožnjo prilagoditi razmeram.

"Zavedati pa se je treba, da če se bomo odločili opraviti menjavo že okoli 15. marca, se moramo nato v tem prehodnem času ravnati po morebitnih trenutnih poslabšanih voznih razmerah. Sneži lahko tudi še aprila. V takih primerih se z letnimi pnevmatikami nikakor ne odpravimo na zasneženo ali poledenelo cesto," je dejal Legan, ki ga v sporočilu za javnost povzema AMZS.

Zakon o varnosti cestnega prometa sicer določa, da so zimske pnevmatike obvezne do 15. marca oziroma v primeru zimskih razmer tudi po tem datumu.

Zimske pnevmatike je v toplejših mesecih treba zamenjati za letne, ker so te pri vožnji v času visokih temperatur bistveno bolj varne. Zimske so narejene iz mehkejših gumenih zmesi, zato je pri visokih temperaturah zavorna pot vozila z zimskimi pnevmatikami daljša, oprijem vozišča je slabši, v ovinku pa lahko prej pride do zdrsa.

V prvi polovici prihodnjega tedna kaže na večinoma suho, a hladno vreme s popoldanskimi temperaturami do največ 10 stopinj Celzija. Pod vplivom hladnih severnih vetrov se bo predvidoma tudi v drugi polovici tedna spet povečala možnost za padavine.

Osnovno pravilo sicer voznikom narekuje štiri enake pnevmatike z ne manj kot štirimi milimetri profila, ki niso starejše od štirih let. Pnevmatike so namreč narejene iz naravnega materiala, zato se z leti starajo in tako postajajo vedno trše. Po navedbah prometnih strokovnjakov je zakonsko najnižji še dopustni profil za letne pnevmatike 1,6 milimetra, vendar je to premalo.

Globe za neupoštevanje zakona znašajo od 40 do 500 evrov, za pravne osebe, samostojne podjetnike in posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost, do 1000 evrov.