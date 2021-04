Informacijska pooblaščenka uporabnikom Facebooka svetuje 'veliko previdnost'

Irski nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov (DPC) preiskuje ozadje objavljenih podatkov 533 milijonov posameznikov, ki naj bi izhajali iz omrežja Facebook.

"Kot izhaja iz izjave DPC, naj bi tokrat objavljena zbirka podatkov verjetno vsebovala podatke iz tovrstne baze podatkov, objavljene v letu 2018, pri čemer so lahko dodani tudi podatki iz kasnejših obdobij. Podatki v zbirki pa so bili verjetno pridobljeni iz javnih profilov uporabnikov še pred veljavnostjo Splošne uredbe in preden je Facebook spremenil svoje nastavitve ter tako preprečil tovrstno zbiranje podatkov uporabnikov iz javnih profilov," je v sporočilu za javnost zapisala informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik.

Facebook zatrjuje, da so lahko objavljeni podatki združeni iz različnih virov in da bo zadevo preiskal prioritetno. "Ker podatki vsebujejo tudi e-naslove in telefonske številke, uporabnikom svetujejo previdnost – prejemajo lahko neželena elektronska sporočila ter klice, prav tako pa so lahko ti podatki zlorabljeni za dostop do drugih računov uporabnikov, kjer se je treba identificirati z e-naslovom oz. telefonsko številko," opozarja Prelesnikova.