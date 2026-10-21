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Policija išče lažno patronažno sestro, ki trka na vrata Jeseničanov

Jesenice, 21. 10. 2026 08.00 pred 41 minutami 2 min branja 4

Avtor:
Ne.M.
Pomoč

V okolici blokov in Zdravstvenega doma Jesenice se pojavlja oseba v bež plašču, ki se predstavlja kot patronažna medicinska sestra. V ZD Jesenice opozarjajo, da oseba ni njihova zaposlena, občane pa pozivajo, naj neznancem ne omogočajo vstopa v domove. Kot navajajo na Policiji, je ženska stara približno 40 let, visoka okoli 160 centimetrov, ima rjave lase do ramen in govori slovensko.

O ženski, ki na območju Jesenic hodi od vrat do vrat, so včeraj okoli 13. ure obvestilo prejeli tudi jeseniški policisti. Po njihovih podatkih je ženska obiskala stanovalko v enem izmed stanovanjskih blokov na Jesenicah. "Predstavila se ji je kot patronažna medicinska sestra, ki naj bi ji izmerila krvni tlak. Stanovalka jo je sprva spustila v stanovanje, nato pa ugotovila, da bi lahko šlo za prevaro, zato jo je prosila, naj stanovanje zapusti, kar je tudi storila," so dodali na Policiji.

Kot navajajo, je ženska stara približno 40 let, visoka okoli 160 centimetrov, ima rjave lase do ramen in govori slovensko. "Oblečena je bila v bundo in temne hlače, obuta pa v bele športne copate. S seboj je imela torbo," so še dodali.

Z Zdravstveno-vzgojnega centra Jesenice pa so dodali še, da je bila oseba oblečena v bež plašč. Opozorili so, da ni zaposlena v njihovem zavodu in ne opravlja patronažne službe v imenu Zdravstvenega doma Jesenice.

Posebej so poudarili, da so njihove patronažne medicinske sestre prepoznavne po službenih oblačilih in oznakah ZD Jesenice.

"Svetujemo, da ste previdni in neznanim osebam ne omogočate vstopa v svoje domove, dokler ne preverite njihove identitete. V primeru dvoma se obrnite na naš zdravstveni dom. Če zaznate sumljivo ravnanje, o tem obvestite policijo na številko 113. Opozorilo delite tudi s svojimi bližnjimi, zlasti s starejšimi občani, in tako pripomorete k njihovi varnosti," so še zapisali v vodstvu zdravstvenega doma.

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Jeseniški policisti prosijo vse, ki bi osebo danega opisa opazili ali vedeli karkoli o njej oziroma bili mogoče tudi oškodovani, da se oglasijo na Policijski postaji Jesenice ali pokličejo na 04 / 582 13 00 ali na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080-1200.

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KOMENTARJI4

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galeon
21. 10. 2026 10.12
Po tej objavi jo boste sigurno našli. Res ste brez pameti.
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+1
1 0
konc
21. 10. 2026 10.10
Pa kakšen slab izgovor za človeka moraš biti, da kradeš starim ljudem!? To so zraka, sonca in sence nevredni osebki, ki škoda, da obstajajo.
Odgovori
0 0
AlienTechnology
21. 10. 2026 08.45
creepy zadeva
Odgovori
+4
4 0
Mihac27
21. 10. 2026 09.48
nič novega. mojo babico so tudi z veseljem obiskovali določeni pripadniki manjšine. Eden se je malo zaklepetal z njo, drugi pa ponavadi kaj izmaknil.
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+3
3 0
bibaleze
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