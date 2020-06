Previdno: na območju Rakitne se potepa medvedek

Sicer je trenutno obdobje, ko je medvedov na Rakitni veliko. Ob hotelu imajo zato posebne medo-varne smetnjake, ki so ograjeni, medvedi pa zato ne morejo dostopati do morebitne hrane. Da je na območju prisoten medved, nas je obvestil tudi bralec, ki je zapisal, da so mladička opazili blizu jezera, v naselju ob hišah, srečal pa se je tudi s sprehajalci.

Hotel Rakitna je danes na družbenem omrežju Facebook objavil posnetek medvedka, ki teče po parkirišču na Rakitni. Kot so nam povedali v hotelu, jim je videoposnetek posredoval eden od gostov. Ko ga je opazil, se je umaknil na varno v avtomobil. Najverjetneje gre za lanskega mladiča, ki išče hrano, njegova mama pa ima že nove mladiče, zato ga verjetno ne išče, so povedali v hotelu.

Kako se torej vesti na območju prisotnosti medveda?

Srečanja med človekom in medvedom so v naravi redka, saj je medved previdna žival, ki človeka praviloma dojema kot nevarnost in se mu zato izogiba. Najpogosteje do srečanj z medvedi prihaja spomladi, ko medvedi prekinejo zimski počitek, v naravi pa se giblje tudi vse več ljudi, ali pa poleti in jeseni, ko je v gozdovih veliko nabiralcev gozdnih sadežev, plodov in gob.

Pri obiskovanju narave na območju medvedove prisotnosti je treba upoštevati priporočila, s katerimi lahko v veliki meri zagotovimo, da do neželenega srečanja z medvedom ne bo prišlo ali pa se bo morebitno srečanje končalo brez slabih posledic za človeka in posledično tudi za medveda. Podobno kot druge prostoživeče živali tudi medvedi nimajo radi presenečenj. Imajo dobro razvita čutila za voh in sluh, s pomočjo katerih se ljudem izogibajo. Pri večini srečanj medved takoj zapusti območje, še preden zaznamo njegovo prisotnost.

Če se želimo medvedu izogniti, moramo predvsem opozarjati na svojo prisotnost, s čimer odpravimo element presenečenja. Pri sprehodu v naravi občasno zažvižgajte in glasno hodite, predvsem ko se gibljete skozi gosto vegetacijo in na nepreglednem območju. Če kljub temu opazite medveda, ostanite mirni, opozorite nase z mirnim glasom in se počasi umaknite v smeri svojega prihoda. Tudi medved se bo praviloma umaknil. Če opazite medvedje mladiče, se jim ne približujte, tudi če se radovedno potepajo naokrog in so videti povsem nenevarni.

V Sloveniji za največ napadov na človeka krivi spuščeni psi

Zelo pomembno je, da imamo pri sprehodih psa na povodcu. V Sloveniji se je največ napadov medveda na človeka zgodilo zaradi spuščenega psa, ki je naletel na medveda in ga razdražil, nato pa se v iskanju zatočišča vrnil k lastniku. Medved mu je pri tem sledil vse do lastnika. V izjemnih primerih lahko medved izvede tako imenovani lažni napad, pri katerem ne pride do fizičnega stika. Namen takšnega odziva je prestrašiti neželenega obiskovalca. V primeru, da se medved zažene proti vam, obstanite in počasi lezite na tla z obrazom navzdol. Roke položite okrog vratu, da zaščitite glavo. Zelo težko je oceniti, ali gre za lažni napad. S pretvarjanjem, da ste mrtvi, medvedu pokažete, da niste grožnja. Najverjetneje se bo medved ustavil in ne bo prišlo do fizičnega stika.