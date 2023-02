Previdno! Na spletu lažna spletna stran eUprave

Vse uporabnike pozivajo, naj lažne spletne strani ne uporabljajo, ker obstaja možnost kraje podatkov.

"Naši varnostni inženirji so nemudoma po tem, ko so prejeli obvestilo o pojavu lažne spletne strani portala eUprava, pristopili k preverjanju in zbiranju podatkov o omenjeni lažni spletni strani in bodo naredili vse, da zaščitijo uporabnike in preprečijo morebitne negativne posledice uporabe omenjenega neavtentičnega portala," so še navedli v sporočilu za javnost.