Slovenija

Previdno: ponujajo visoke donose, nato pa mencajo z izplačilom

27. 11. 2025 15.09

STA , D.L.
Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je zaznala večje število spletnih platform, ki ponujajo naložbe v finančne instrumente, kriptovalute in valute, pogosto pa delujejo brez ustreznih dovoljenj. Naložbe prek teh platform so izredno tvegane, opozarja ATVP.

Finance FOTO: Shutterstock

"Te platforme pogosto obljubljajo nerealno visoke donose in zaslužke, ki so predobri, da bi bili resnični. Na računih vlagateljev prikazujejo visoke zneske, izplačilo teh sredstev pa zavračajo in ga pogojujejo z vplačilom 'minimalnega zneska za izplačilo'," je na svoji spletni strani danes objavila ATVP.

Agencija poudarja, da lahko v Sloveniji investicijske storitve in posle opravljajo le osebe, ki so pridobile ustrezno dovoljenje ATVP ali Banke Slovenije, ter prek podružnice ali neposredno opravljajo tudi investicijska podjetja ali banke države članice EU. Investicijsko podjetje ali banka tretje države pa lahko v Sloveniji opravlja investicijske storitve in posle samo, če pridobi dovoljenje ATVP ali Banke Slovenije za ustanovitev podružnice v Sloveniji.

Investicijsko podjetje tretje države sicer za stranko iz Slovenije lahko opravi posamezno investicijsko storitev ali posel, vendar samo če je stranka izključno na lastno pobudo zaprosila za to storitev. "Pri tem pa se morajo vlagatelji zavedati, da v tem primeru velja zakonodaja tretje države, kar pomeni, da se tudi morebitni sodni spori rešujejo v tretji državi," opozarja ATVP.

Zato vlagatelje poziva, naj pred sklenitvijo posla z investicijskimi družbami preverijo, ali ima ponudnik storitev dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov. Seznam je dostopen na spletnih straneh ATVP in Banke Slovenije.

Posebej naj bodo previdni pri morebitnem sklepanju poslov prek spleta, še posebej v primerih, ko ponudniki storitev obljubljajo visoke donose brez ali z nizkim tveganjem ter pogojujejo dvig sredstev z vplačilom dodatnih sredstev.

KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Darko32
27. 11. 2025 18.04
+1
Zelo pošteni in pravilno bi bilo, da bi začeli zbirati podatke o teh prevarantih. Namreč določeni kličejo na telefonske številke, katere so v neki bazi podatkov ali pa operaterji preprodajajo osebne podatke. Namreč pojavljajo se ti problemi od takrat, k oje v EU stopila RVAŠKA in določeni kličejo narod in jim obljubljajo vraga in pol. Tudi pri nas so določeni, če pri njih nekaj kupiš ali pa uporabiš njihovo storitev. Zato bi potrebno te nepoštene prakse ostro kaznovati. Sam sem doživel več klicev in se javljajo iz telefonskih številk, katere ne moreš izslediti. Vse to pove kako varni so naši osebni podatki. Zato bi jaz prvo pritisnil na področje zavarovanja osebnih podatkov.
ODGOVORI
2 1
daiči
27. 11. 2025 18.18
kr se tice telefonskh stevilk grejo verjetn tud na blef, ce zacnez z 031, 041...itd pa pol se 6 random stevilke prtisns je velka moznost de enga dobis na telefon...
ODGOVORI
0 0
proofreader
27. 11. 2025 17.45
+7
Golob ima v vladi Alenko, znano po oškodovanju 100.000 vlagateljev v NKBM. Previdno.
ODGOVORI
9 2
proofreader
27. 11. 2025 17.44
+7
Previdno pri vlaganju v FURS, poslujejo z dvomilijardno izgubo in obstaja tveganje.
ODGOVORI
8 1
galeon
27. 11. 2025 17.35
+6
In še zmeraj se bodo najdle ovce, ki bodo padle na to.
ODGOVORI
6 0
Vakalunga
27. 11. 2025 17.32
+5
Kako jim kdo lahko verjame če je, NLB ..NKB eden večjih lopovov državi..?? Ostalo neke obveznice, delnice, vrednostni papirji pa navaden WC papir..So pa izredno nasilni, ko vohajo denar varčevalcev in nenehno težijo kako bi prišli do TUJEGA denarja..
ODGOVORI
6 1
Vakalunga
27. 11. 2025 17.36
+6
Do zdej kriminal MOJŠKRE samo oklicane EVRO sekretarke.Vi nid tajm no money... 200 000 delničarjev je oropala za milijardo evrov sedaj pa dela škodo na DARSU, potem pa imej zaupanje v te kriminalce.
ODGOVORI
8 2
Jani.
27. 11. 2025 17.31
+5
Kaj Andreja Bohinca in družbo so že prijeli? Praktično propadli projekt Magnetix.
ODGOVORI
5 0
