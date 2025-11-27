Previdno: ponujajo visoke donose, nato pa mencajo z izplačilom

"Te platforme pogosto obljubljajo nerealno visoke donose in zaslužke, ki so predobri, da bi bili resnični. Na računih vlagateljev prikazujejo visoke zneske, izplačilo teh sredstev pa zavračajo in ga pogojujejo z vplačilom 'minimalnega zneska za izplačilo'," je na svoji spletni strani danes objavila ATVP.

Agencija poudarja, da lahko v Sloveniji investicijske storitve in posle opravljajo le osebe, ki so pridobile ustrezno dovoljenje ATVP ali Banke Slovenije, ter prek podružnice ali neposredno opravljajo tudi investicijska podjetja ali banke države članice EU. Investicijsko podjetje ali banka tretje države pa lahko v Sloveniji opravlja investicijske storitve in posle samo, če pridobi dovoljenje ATVP ali Banke Slovenije za ustanovitev podružnice v Sloveniji.

Investicijsko podjetje tretje države sicer za stranko iz Slovenije lahko opravi posamezno investicijsko storitev ali posel, vendar samo če je stranka izključno na lastno pobudo zaprosila za to storitev. "Pri tem pa se morajo vlagatelji zavedati, da v tem primeru velja zakonodaja tretje države, kar pomeni, da se tudi morebitni sodni spori rešujejo v tretji državi," opozarja ATVP.

Zato vlagatelje poziva, naj pred sklenitvijo posla z investicijskimi družbami preverijo, ali ima ponudnik storitev dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov. Seznam je dostopen na spletnih straneh ATVP in Banke Slovenije.

Posebej naj bodo previdni pri morebitnem sklepanju poslov prek spleta, še posebej v primerih, ko ponudniki storitev obljubljajo visoke donose brez ali z nizkim tveganjem ter pogojujejo dvig sredstev z vplačilom dodatnih sredstev.