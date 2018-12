Previdno pred prazničnimi nakupi: kako trgovci zavajajo kupce

Sicer pa se je podobna zgodba v isti trgovini pripetila že pred dvema letoma in to prav v času tako imenovanega črnega petka. Takrat je v oči zbodla eitketa, na kateri je bila nižja cena prelepljena z nalepko, na kateri je bila deset evrov višja cena.

To pomeni, da vam morajo trgovci zdaj tudi po zakonu zagotavljati isto ceno kot ostalim prebivalcem Evropske unije, ne glede na to, kje se v trenutku nakupa nahajate ali na katero povezavo kliknete.

A prav z namenom preprečevanja tovrstnih trgovskih praks je Evropska komisija v ponedeljek sprejela novo uredbo, s katero so vsi prebivalci Evropske unije upravičeni do enake ponudbe oziroma cen v isti spletni trgovini.

V Zari odgovarjajo, da je do razlike v ceni prišlo, ker je bralka prvič kliknila na slovensko, drugič pa na italijansko povezavo do njihove trgovine. Cena artikla prek slovenske povezave je bila v četrtek 25,95 evra, v petek pa 20,76 evra, še trdijo v Zari. Na italijanski povezavi pa je bila cena za isti izdelek za nekaj evrov višja.

Isti izdelek, dve različni ceni. To se je zgodilo bralki, ki je prek spletne trgovine Zara hotela kupiti hlače. "Ker je bilo ravno pred črnim petkom, ko so na vso moč oglaševali visoke popuste, jih nisem kupila takoj, ampak sem si le shranila povezavo do artikla, da si jih kupim, ko se akcija začne. Potem pa šok: v četrtek dopoldan je bila cena hlač, ki sem jih želela kupiti, nekaj čez 25 evrov, zvečer, ko sem kliknila na isto povezavo, pa dobrih 29 evrov. Tik pred tako imenovano akcijo na črni petek so ceno dvignili, da so jo potem lahko ponovno spustili," je prepričana bralka, ki nam je posredovala tudi posnetka zaslona za dotične hlače.

V Zari so se takrat prav tako zagovarjali z argumentom, da cene v njihovi trgovini niso enotne za vse evropske trge. Takrat naj bi nižja cena veljala v Španiji, so pa obljubili, da bodo s 1. januarjem 2017"vse cene v Sloveniji enake kot v Španiji". No, do razlik med ponudbami za en ali drug trg, kot je pokazal primer izpred nekaj dni, pa očitno še vedno prihaja.

Nasveti pred prazničnimi nakupi

V zvezi s tako prakso trgovcev smo se obrnili na Zvezo potrošnikov Slovenije (ZPS), kjer so nam posredovali nekaj nasvetov, na kaj morate biti pozorni pri nakupovanju, še posebej zdaj, ko se bližajo prazniki.

"Pomembno je, da za izdelek, ki ga imate v mislih, spremljate ceno vsaj nekaj tednov ali mesecev. Tako boste vedeli, ali je ponudba v resnici dobra. In to ne le pri enem trgovcu, ampak tudi pri konkurenci," opozarjajo na ZPS. Priporočajo tudi, da se pred napovedanimi popusti prijavite na stran in si že prej v košarico položite izdelke, ki jih želite kupiti.

Pomembno je tudi, da še pred nakupom poiščete čim več informacij, posebej, če gre za dražje izdelke. "Velikokrat se izkaže, da so cenejši izdelki boljše kakovosti kot njihovi držaji konkurenti, ali pa da obstajajo cenejše in enako dobre alternative," dodajajo na ZPS.

Ne želite kupovati prek spleta in raje nakupujete v klasični trgovini? "Kljub vsemu uporabite telefon. Pred nakupom preverite spletne cene. Če so cene na spletu nižje, povprašajte trgovca za popust," svetujejo na ZPS.

Dobro je vedeti tudi, da imate, če izdelek ni takšen, kot ste pričakovali, pri nakupu po spletu vedno možnost, da ga v 14 dneh vrnete trgovcu, on pa vam mora vrniti kupnino.