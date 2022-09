Previdno, šolarji so spet na cestah

Spet se je začelo šolsko leto in spet je na cestah več otrok, pa tudi več policistov, ki skrbijo za njihovo varnost. Posebej pozorni so na najmlajše, ki se v prometu še ne znajdejo in lahko nepričakovano stopijo na cesto in pred avto. "Kot udeleženci v prometu bodite na otroke in njihovo nepredvidljivost še posebej pozorni. V bližini vrtcev, šol in šolskih poti zmanjšajte hitrost in prilagodite način svoje vožnje. Prav tako vozite previdneje v bližini krajev, kjer se morda otroci igrajo (npr. v bližini igrišč, na ulicah, na parkiriščih ...)," ob tem opozarjajo na Policiji.

Policisti so v dneh pred začetkom pouka že preverili prometno signalizacijo na cestnih povezavah v bližini šol in na šolskih poteh ter z vodstvi nekaterih šol pregledali načrte varnih poti in kritične točke. Danes in v naslednjih dneh pa poostreno nadzorujejo promet. Pozorni so na upoštevanje omejitev hitrosti, uporabo varnostnih pasov, uporabo telefona med vožnjo, ušle jim ne bodo niti kršitve pešcev. "Umirjanje prometa je še posebej pomembno v prvih dneh pouka, ko otroci prihajajo v šolo in se vračajo domov še povsem razigrani ter pod vtisom počitniških doživetij," sporočajo s Policije.

Kot so napovedali v minulih dneh, bodo v prvih dneh novega šolskega leta poostreno nadzirali tudi tehnično brezhibnost vozil za prevoze otrok ter uporabo varnostnih pasov in dodatne opreme za privezovanje otrok v vozilih, s katerimi starši vozijo otroke v šolo. "Pri prevozu otroke dosledno zavarujte z varnostnimi pasovi oziroma jih prevažajte zavarovane v ustreznih otroških varnostnih sedežih. Pri tem ne pozabite, da z lastnim ravnanjem dajete zgled svojim otrokom. Zato se tudi sami vedno pripnite," svetujejo staršem.