Previdno: tatvine na portoroški plaži

Število tatvin med poletno sezono naravno zraste sorazmerno s prihodom večjega števila turistov. Organi pregona pri obravnavi primerov redno ugotavljajo prisotnost tujcev. Tatvin namreč pogosto sploh ne izvajajo naključni posamezniki, temveč priložnosti izkoriščajo tuje organizirane skupine. " Naše preiskave kažejo, da gre predvsem za organizirane skupine iz tujih držav, predvsem Italije in Hrvaške, ki tatvine dejansko uporabljajo za preživetje," je opozorila Simona Šare . Navedla je tudi naraščajočo statistiko pridržanih tatov.

Preventivna akcija s prisotnostjo policistov med kopalci poteka že več kot 20 let in obiskovalce poziva k osnovni samozaščiti. Policisti na plaži vsako leto neposredno stopijo med dopustnike in opozarjajo na preprečevanje kraj. Pri nadzoru območja Policijska uprava Koper redno uporablja tudi opazovalno službo na kolesih. Policisti kopalce uspešno ozaveščajo in jih pozivajo, naj dragocenosti raje pustijo v hotelskih sobah ali pa uporabijo sefe na plaži. Tekom današnje preventivne akcije so policisti otrokom podelili frizbije, žoge, zapestnice in druge predmete.

Kot je še dejala Šaretova, policisti pred poletjem redno organizirajo sestanke z upravljavci plaž in reševalci iz vode. Reševalci namreč skrbno opazujejo celotno območje in takoj opozorijo policiste na sumljive posameznike. Policija ob tem obiskovalce poziva tudi k pazljivosti pri parkiranju, saj tatovi redno vlamljajo v vozila. Ljudje v avtomobilih zato ne smejo puščati vrednih predmetov na vidnih mestih, saj to takoj privabi nepridiprave.

Samozaščitne ukrepe med dopustovanjem dobro poznajo tudi sami kopalci. Obiskovalec Boštjan Rajšp na plažo prinese zgolj najnujnejše, ostalo pa shrani v hotelu. "Želimo imeti čim manj denarja na plaži, zato vse storitve plačamo s kartico, telefon pa vedno puščam v sefu," je svojo rutino opisal Rajšp.

Slaba izkušnja pa k previdnosti sili družino iz Mirna, saj so jim tatovi na izletu v Novi Gorici pred časom razbili avto in ukradli nov telefon ter gotovino. "Na plažo prinesemo zgolj kakšen kovanec za igračko, stvari pokrijemo z oblačili in vedno eden od nas ostane pri prtljagi, medtem ko ostali plavajo," je domačo rešitev pojasnil obiskovalec plaže.