Previdno v gorah, znatna nevarnost snežnih plazov na Gorenjskem

Zaradi lepega vremena se pričakuje večja obleganost gora. Na PU Kranj opozarjajo na nujnost ustrezne opreme in previdnost, bodisi peš bodisi na turni smuki.

Splošna nevarnost proženja snežnih plazov do 1800 metrov nadmorske višine je znatna, nad 1800 metri pa lokalno velika, opozarjajo v Službi za varstvo pred snežnimi plazovi Zelenica Tržič. Treba je biti zelo pazljiv, opozarjajo. Na delih z napihanim snegom lahko že z manjšo dodatno obremenitvijo snežne odeje sprožimo plaz.

Preobrazba snega se bo v naslednjih dneh nekoliko zaustavila zaradi zelo nizkih temperatur. V snežni odeji so se naredile kritične plasti. Določena pobočja so spihana in poledenela. Pod približno 1400 metri se je naredila skorja, zato je nekoliko oteženo smučanje.

"Vreme bo lepo, a mrzlo. Poskrbimo za kakovostna termo oblačila. Izbirajte cilje sebi primerne in ne podcenjujte razmer. Naj vas ne zavedejo poti drugih," še opozarjajo.