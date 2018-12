Previdno v prometu: zaradi snega so ceste mokre in spolzke

Ponekod, predvsem v južni in osrednji Sloveniji, rahlo sneži. Avtoceste in regionalne ceste so sicer kopne ter prevozne, se pa sneg prijema cest v višje ležečih predelih, kot so prelazi Jezersko, Ljubelj in Korensko sedlo. Vendar so te ceste z zimskimi pnevmatikami prevozne, so potrdili na Prometno-informacijskem centru.

Policisti voznike pozivajo, naj vožnjo prilagodijo vremenu

"Potrebna je previdnost, večja varnostna razdalja in vozilo, ki je ustrezno opremljeno za zimske razmere," je povedal Bojan Kos s Policijske uprave Kranj.

Pred vožnjo je treba dobro očistiti vsa stekla na vozilu, saj je vožnja z zaledenelimi ali zarošenimi stekli nevarna. "Prav tako je treba zagotoviti, da se z vozila ne bodo raztresali sneg, led, voda ali druge snovi," opozarjajo policisti.

Voznike pozivajo tudi, naj se na cesto – sploh v času decembrskih prednovoletnih zabav – vselej odpravljajo trezni. Le tako bodo lahko varno vozili in reagirali na množico situacij v prometu, so še zapisali v sporočilu.

Za priklopnike in polpriklopnike je zaradi snega prepovedan promet na cesti Col-Črni Vrh in na mejnih prehodih Babno Polje ter Petrina na hrvaški strani.