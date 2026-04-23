Previdno z rastlinami, strupene so tudi nekatere sobne in okrasne

Lepi, sončni dnevi kar kličejo po tem, da uredimo svoj vrt, balkon ali pa teraso. Vendar pozor, vse lepe rastline, cvetje, drevesa in pa balkonsko cvetje so čudoviti na pogled, ampak moramo biti pri tem tudi pazljivi, kajti vse rastline niso užitne.

"Glicinije uporabljamo na vrtovih predvsem zato, da zasadimo pergole, da nam da senco, lepa je zaradi cvetov, ampak ni pa uporabna za prehranjevanje," je pojasnila Mateja Račevski iz Arboretuma Volčji Potok.

"Šmarnice so res strupene in je treba paziti, ko se jih nabira za šopek. Treba si je umiti roke, sploh pa ne dajati v usta, saj je zelo strupeno," je razložila krajinska arhitektka in dodaja, da se pri urejanju vrtov naj ne bojimo strupenih rastlin, pomembno je, da se o njih poučimo.

"Eno pogosto vprašanje, ki mi ga zastavljajo arhitekti, ki delajo otroška igrišča, da bi radi zeleno vzpenjalko, ki ni strupena, take žal ni za naše podnebje. Lahko samo priporočamo, da se namesto bršljana posadi mogoče kivi, ki ni vedno zelen, ampak ima pa užitne plodove," je dodala.

Vsi zelo dobro poznamo oleandre, ki cvetijo celo poletje, vendar nas njihova lepota ne sme premamiti, kajti strupena je celotna rastlina. "Oleander, če ga odlomimo, vidimo, da ima notri mleček in teče ven, in ta mleček je strupen in lahko povzroča alergije na koži in hitro pride do okužb," je pojasnil vodja vrtnega centra Arboretum, Alen Kovačič.