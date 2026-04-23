Previdno z rastlinami, strupene so tudi nekatere sobne in okrasne

Ljubljana, 23. 04. 2026 19.44

Avtor:
Barbara Bašić Petra Čertanc Mavsar
Oleander

Množična zastrupitev prvošolcev s tiso in dva smrtna primera zaradi zamenjave čemaža z jesenskim podleskom sta prestrašila nabiralce. Nabiralništvo je vse bolj priljubljeno, a tudi nevarno. V zadnjih petih letih je zdravniško pomoč iskalo 600 ljudi. Usodni so lahko napačen list, prevelika količina ali napačna priprava. Strupene so tudi nekatere sobne in okrasne vrtne rastline.

Lepi, sončni dnevi kar kličejo po tem, da uredimo svoj vrt, balkon ali pa teraso. Vendar pozor, vse lepe rastline, cvetje, drevesa in pa balkonsko cvetje so čudoviti na pogled, ampak moramo biti pri tem tudi pazljivi, kajti vse rastline niso užitne.

"Glicinije uporabljamo na vrtovih predvsem zato, da zasadimo pergole, da nam da senco, lepa je zaradi cvetov, ampak ni pa uporabna za prehranjevanje," je pojasnila Mateja Račevski iz Arboretuma Volčji Potok.

"Šmarnice so res strupene in je treba paziti, ko se jih nabira za šopek. Treba si je umiti roke, sploh pa ne dajati v usta, saj je zelo strupeno," je razložila krajinska arhitektka in dodaja, da se pri urejanju vrtov naj ne bojimo strupenih rastlin, pomembno je, da se o njih poučimo.

"Eno pogosto vprašanje, ki mi ga zastavljajo arhitekti, ki delajo otroška igrišča, da bi radi zeleno vzpenjalko, ki ni strupena, take žal ni za naše podnebje. Lahko samo priporočamo, da se namesto bršljana posadi mogoče kivi, ki ni vedno zelen, ampak ima pa užitne plodove," je dodala.

Vsi zelo dobro poznamo oleandre, ki cvetijo celo poletje, vendar nas njihova lepota ne sme premamiti, kajti strupena je celotna rastlina. "Oleander, če ga odlomimo, vidimo, da ima notri mleček in teče ven, in ta mleček je strupen in lahko povzroča alergije na koži in hitro pride do okužb," je pojasnil vodja vrtnega centra Arboretum, Alen Kovačič.

Kovačič pokaže tudi rastlino, ki je na vrtovih zelo priljubljena, vendar je prav tako strupena. Gre za daturo ali pa nočne frajle. "Zakaj nočne? Zato, ker se zvečer ti cvetovi zelo lepo odpirajo. Stara rastlina naših babic, zelo priljubljena, ker če pogledamo svoje otroštvo, so se vsi slikali ob njih, ker je bilo po 200–300 cvetov, celo preštevali smo jih. Drugače pa zelo strupena rastlina."

Pazljivi pa moramo biti tudi pri sobnih rastlinah, saj je kar 95 odstotkov strupenih, opozarja Kovačič. "Spatifilum – rastlina tudi naših babic, tudi danes jih imamo ogromno v stanovanjih in so zelo trpežne. Tu se malo vidi tega cvetka notri, zelo dobro čistijo zrak, po drugi strani pa so zelo strupene in vedno povzročajo alergijske reakcije."

Vendar se na naših balkonih lahko šibijo tudi okrasni lonci, polni užitnih rastlin. Meta, peteršilj, žajbelj, ki lepo cveti. "Zdaj te cvetove lahko odrežemo in naredimo iz testa tako malo bolj gosto zmes in ocvremo, tule imamo odlično limonsko verbeno, poleti bomo lahko sokove delali, origano za na pico," je povedal Kovačič.

Zato sogovornika svetujeta, da nakupe rastlin opravimo v vrtnih centrih, kjer imajo svetovalci veliko znanja o tem, katere rastline so užitne in katere ne.

Več o strupenih rastlinah si lahko ogledate v soboto v oddaji 24UR Inšpektor.

sobne rastline cvetovi strupeno

