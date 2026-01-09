Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Previdno: zaradi nizkih temperatur možnost poledice in žleda

Ljubljana, 09. 01. 2026 06.16 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.S. STA
Snežni plugi na dolenjski avtocesti

Zaradi nizkih temperatur in krajevnih padavin Agencija RS za okolje opozarja na možnost poledice in tudi žleda. Posamezni cestni odseki bodo zasneženi in poledeneli, zato bodo na cestah plužna in posipna vozila, ki jih je prepovedano prehitevati, opozarjajo na Darsu. Pozivajo k uporabi zimske opreme in previdni vožnji.

Danes bo po napovedih Arsa pretežno oblačno, ker pa se bo v zračni plasti med 500 in 1500 metrov ogrelo, bo po nižinah lahko deževalo ali snežilo. Čeprav bo količina padavin majhna, bo vseeno možna poledica, predvsem na severovzhodu države pa je možen tudi žled. Na območju Alp bo snežilo.

Veter še ne bo dosegel tal, zato bo jutranja temperatura med -12 in -4, ob morju okoli 0 stopinj Celzija. Najvišja dnevna temperatura bo od -1 do 3, ob morju do 8 stopinj. V noči na soboto se bodo predvsem na vzhodu še pojavljale krajevne padavine, ki bodo večinoma snežne. Te bodo dopoldne povsod ponehale in čez dan se bo delno zjasnilo.

Na že pomrznjenih površinah zlasti na mostovih, viaduktih, izpostavljenih odsekih in senčnih legah bo lahko nastajal žled, opozarjajo na Darsu. Posipne in plužne ekipe bodo spremljale razmere in izvajale ukrepe za zagotavljanje čim bolj varnih in pretočnih cestnih razmer.

Zaradi nizkih temperatur in padavin bo danes možnost poledice.
Zaradi nizkih temperatur in padavin bo danes možnost poledice.
FOTO: Aljoša Kravanja

Vse uporabnike avtocest in hitrih cest pozivajo k dodatni previdnosti, prilagoditvi hitrosti ter enakomerni in nesunkoviti vožnji. Pomembno je tudi ohranjanje ustrezne varnostne razdalje in postopno zaviranje. Voznikom na Darsu priporočajo še, da pred začetkom vožnje preverijo aktualne prometne informacije in se na pot odpravijo pravočasno, saj je v zimskih razmerah vožnja lahko daljša.

Voznike tovornih vozil še posebej pozivajo, naj vožnjo prilagodijo razmeram in ne izsiljujejo prehitevanja. Poskrbijo naj za ustrezno zimsko opremo in tehnično brezhibnost vozila ter upoštevajo navodila pristojnih služb. Zdrsi tovornih vozil lahko v zahtevnih zimskih razmerah hitro povzročijo popolno zaporo avtoceste in dolgotrajne zastoje, zato je odgovorna in prilagojena vožnja ključna za varnost vseh udeležencev v prometu.

Na prometnoinformacijskem centru medtem voznikom svetujejo, da pred začetkom vožnje očistijo svoje vozilo, na cestah pa naj sledijo razmeram in spremljajo prometne informacije.

vreme žled poledica vremenska napoved

Kako nizke temperature prenašajo živali?

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Nove skrivnosti družinskega življenja Kate in Williama
Vnetje mehurja med nosečnostjo: simptomi, zdravljenje in preprečevanje
Vnetje mehurja med nosečnostjo: simptomi, zdravljenje in preprečevanje
Dve leti po tragediji: To bolečino je zelo težko opisati
Dve leti po tragediji: To bolečino je zelo težko opisati
Mama iz pekla? Yolanda Hadid in temna plat vzgoje
Mama iz pekla? Yolanda Hadid in temna plat vzgoje
zadovoljna
Portal
Ljubljančanka v plašču, ki je hit letošnje zime
Dnevni horoskop: Rakom manjka prava oseba, device čaka slaba novica
Dnevni horoskop: Rakom manjka prava oseba, device čaka slaba novica
Kdo je Karlo Godec, za katerega se borijo Hrvatice?
Kdo je Karlo Godec, za katerega se borijo Hrvatice?
10 stvari, ki jih niste vedeli o Kate Middleton
10 stvari, ki jih niste vedeli o Kate Middleton
vizita
Portal
Losos ali piščanec? Dilema 'pustega mesa', ki v resnici ni tako preprosta
Odkrili resnični izvor putike, ki vas bo presenetil
Odkrili resnični izvor putike, ki vas bo presenetil
Kaj se v resnici dogaja v telesu ljudi s kroničnim tinitusom?
Kaj se v resnici dogaja v telesu ljudi s kroničnim tinitusom?
Nepričakovan vzrok srčnih napadov pri mladih ženskah
Nepričakovan vzrok srčnih napadov pri mladih ženskah
cekin
Portal
Prejela grožnje, ker je otroka želela poučiti o denarju
Česa ne kupiti na razprodajah: 5 ključnih napotkov
Česa ne kupiti na razprodajah: 5 ključnih napotkov
Davčna bomba, a direktor ostaja popolnoma miren
Davčna bomba, a direktor ostaja popolnoma miren
Z urejanjem nohtov do milijonov
Z urejanjem nohtov do milijonov
moskisvet
Portal
Preživela je najtežje leto v življenju
Kako dolgo bo v električnem avtu delovalo gretje, če obtiči v snegu?
Kako dolgo bo v električnem avtu delovalo gretje, če obtiči v snegu?
Umrl je brat znanega igralca
Umrl je brat znanega igralca
Iskala je ljubezen in ostala brez premoženja
Iskala je ljubezen in ostala brez premoženja
dominvrt
Portal
Tako boste preprosto odstranili madeže soli iz čevljev
Drevo denarja: Rastlina letošnjega leta, ki jo morate imeti
Drevo denarja: Rastlina letošnjega leta, ki jo morate imeti
Enostaven trik proti plesni na oknih, ki je posledica kondenzacije
Enostaven trik proti plesni na oknih, ki je posledica kondenzacije
Smrtna nevarnost za pse: kemikalija, ki ogroža življenje
Smrtna nevarnost za pse: kemikalija, ki ogroža življenje
okusno
Portal
Vikend brez stresa v kuhinji: 5 jedi, pripravljenih v dobre pol ure
Najlažja pita, ki jo lahko naredi vsak
Najlažja pita, ki jo lahko naredi vsak
To juho si januarja želi vaše telo (in pripravljena je v pol ure)
To juho si januarja želi vaše telo (in pripravljena je v pol ure)
7 napak, ki jih vsi delamo s papirjem za peko
7 napak, ki jih vsi delamo s papirjem za peko
voyo
Portal
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
Podarjeno srce
Podarjeno srce
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1445