Previdno: zaradi nizkih temperatur možnost poledice in žleda

Danes bo po napovedih Arsa pretežno oblačno, ker pa se bo v zračni plasti med 500 in 1500 metrov ogrelo, bo po nižinah lahko deževalo ali snežilo. Čeprav bo količina padavin majhna, bo vseeno možna poledica, predvsem na severovzhodu države pa je možen tudi žled. Na območju Alp bo snežilo.

Veter še ne bo dosegel tal, zato bo jutranja temperatura med -12 in -4, ob morju okoli 0 stopinj Celzija. Najvišja dnevna temperatura bo od -1 do 3, ob morju do 8 stopinj. V noči na soboto se bodo predvsem na vzhodu še pojavljale krajevne padavine, ki bodo večinoma snežne. Te bodo dopoldne povsod ponehale in čez dan se bo delno zjasnilo.

Na že pomrznjenih površinah zlasti na mostovih, viaduktih, izpostavljenih odsekih in senčnih legah bo lahko nastajal žled, opozarjajo na Darsu. Posipne in plužne ekipe bodo spremljale razmere in izvajale ukrepe za zagotavljanje čim bolj varnih in pretočnih cestnih razmer.