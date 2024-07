'Previsoka najemnina za stranko s trenutno previsokimi dolgovi'

"Kot sem že povedal, da ne morem spati zaradi Litijske, tudi zdaj ne morem spati zaradi teh zadev." Ob vseh težavah neprespani Matjaž Han išče rešitev, kako rešiti stranko, ki se utaplja v dolgovih. Prvi korak do boljšega spanca pa je očitno znebiti se več kot 13 tisoč evrov visoke najemnine za prostore na Nazorjevi, ki jih je najelo prejšnje vodstvo z generalnim sekretarjem Klemnom Žibertom.

"Radi bi znižali stroške najemnine na Nazorjevi, ki je po mojem mnenju absolutno predraga za našo stranko," pravi Han. Zato lastnik prek spleta že išče nove stanovalce. In to po nekaj mesecih, potem ko so Socialni demokrati temeljito prenovili prostore, jih bogato opremili in s tem skopali še večjo luknjo v blagajni. Se bo stranka vrnila na Levstikovo ali bodo vztrajali pri sklepu in prodaji vile Moskovič? Stranka bi najverjetneje s prodajo vile sanirala neuradno skoraj dvomilijonski dolg, a ostala brez lastne nepremičnine v Ljubljani. Kako torej naprej? "Vemo, da je v Ljubljani dovolj prostorov, ki so bistveno cenejši. Niso mogoče tako eminentni, ampak čisto dovolj dobri, da lahko Socialni demokrati razvijamo svoje vrednote tudi v tistih bolj skromnih prostorih," dodaja Han. Bodo skromnejše tudi kampanje? Okrogel milijon evrov so Socialni demokrati porabili za promocijo v supervolilnem letu 2022, v reviziji ugotavlja računsko sodišče. Revizorji so pod drobnogled vzeli poslovanje šestih političnih strank.