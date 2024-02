Previsoke ponudbe: še vedno brez gradbinca za prenovo potniškega centra

Poldrugo desetletje so Ljubljančani čakali na začetek prenove osrednjega potniškega centra in potrpežljivo sprejeli dolgotrajne posledice v obliki oteženega prometa. Zdaj pa je vprašanje, ali bi se zaradi težav z izbiro gradbinca osrednjega dela obnove čakanje lahko še podaljšalo. Direkcija za infrastrukturo je za gradnjo skoraj 14 tisoč kvadratnih metrov velikega nadhoda, ki bo povezal Bežigrad s Centrom, prejela dve ponudbi.

Prvo, težko dobrih 260 milijonov evrov, je poslal konzorcij podjetij pod vodstvom Železniškega gradbenega podjetja, drugo, 35 milijonov evrov višjo, pa VOC Celje. Da sta ponudbi previsoki, so ocenili na DRSI, kjer so jeseni dela ocenili na slabih 167 milijonov evrov. Razpis so razveljavili. Ponudnika imata teden dni časa, da se na odločitev pritožita.

Tega ne nameravajo storiti pri najugodnejšem ponudniku, bodo pa najverjetneje sodelovali tudi v ponovljenem razpisu. "V kolikor bo obseg del v ponovljenem razpisu enak, bo tudi ponudba z naše strani enaka," so sporočili iz konzorcija.

Ponovitev razpisa bo vzela tri mesece, ocenjujejo na direkciji, kar najbrž ne veseli infrastrukturne ministrice. Na njenem ministrstvu zapleta niso želeli komentirati, je pa ob napovedi projekta ministrica dejala. "Cilj je hudo ambiciozen, to je, da z večino gradbenih del končamo do konca leta 2025, in jaz bom naredila vse, da se bo ta rok spoštoval."

Krajši roki sicer ponavadi pomenijo še višjo ceno. Kako je nastal 100-milijonski razkorak med oceno del in prispelimi ponudbami, pa niti naročnik niti izvajalci ne komentirajo.