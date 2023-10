Previsoke vrednosti pesticidov odkrili v 1,6 odstotka vzorcev sadja in zelenjave

Od takrat je UVHVVR ob uvozu zadržala 18 pošiljk. Neskladni sta bili dve, ki zato nista prišli na trg. V tem obdobju so ob uvozu vzorčili še 31 pošiljk sadja iz zelenjave iz drugih držav. Osem so jih zadržali do prejema izvida, vsi do sedaj prejeti izvidi pa so bili skladni.

Poostren nadzor nad prisotnostjo pesticidov se je začel z neskladno pošiljko breskev iz Srbije in informacijami o interventni uporabi klorpirifosa v pridelavi pese. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je zato 24. avgusta vzpostavila poostren nadzor ob uvozu za pošiljke svežega sadja in zelenjave iz omenjene države.

Doslej neskladnih 1,6 odstotka vzorcev sadja in zelenjave

Sicer pa je v letošnjem rednem letnem programu vzorčenja na ostanke pesticidov načrtovan odvzem 744 vzorcev živil v prometu. Od tega 235 vzorcev sadja, 306 vzorcev zelenjave, 161 vzorcev drugih živil rastlinskega izvora in 42 vzorcev živil živalskega izvora. "Do 22.9.2023 je bilo odvzetih 514 vzorcev živil. Podatki o neskladnih vzorcih, za katere smo prejeli rezultate analiz do dne 12.9.2023 izkazujejo, da je bilo neskladnih pet vzorcev zelenjave in trije vzorci sadja, kar predstavlja 1,6 odstotka vzorcev," so danes sporočili iz uprave za varno hrano.

Do 28. septembra letos so na ostanke pesticidov ob uvozu testirali 349 vzorcev, od tega 273 vzorcev sadja in zelenjave. Neskladnih je bilo 21 oziroma šest odstotkov. Največ neskladnih pošiljk je bilo pri citrusih iz Egipta in Turčije ter paprikah.

V okviru izrednega nadzora vzorčenja sadja in zelenjave neslovenskega porekla v prometu pa so do 28. septembra odvzeli 22 vzorcev sadja in zelenjave. "Ugotovljen je bil en presežek MRL za dva pesticida v vzorcu grozdja iz Severne Makedonije. Vzorec je bil ocenjen kot varen, kljub temu distributer sprožil umik živila iz prometa. Ugotovljena je bila substanca, ki je dovoljena za uporabo tako v EU kot Sloveniji, vendar ne na grozdju," so pojasnili na UVHVVR.