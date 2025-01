Prevolnik Rupel: Zdravstveni domovi so pripravljeni na povečan priliv pacientov

Zdravstveni domovi so pripravljeni na povečan priliv pacientov v obdobju respiratornih obolenj, je po sobotnem povečanem obisku ljubljanske enote splošne nujne medicinske pomoči (SNMP) dejala ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel. Ključno je, da so bolniki prišli do oskrbe, ki so jo potrebovali, je poudarila. O tem, zakaj so v ZD Ljubljana aktivirali načrt množične nesreče, se bodo po njenih besedah s predstavniki doma morda še pogovorili.