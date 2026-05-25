Prevoz, odpadki, komunala: vrsta podražitev občinskih storitev

Župan in predstavniki javnih podjetij so na današnji novinarski konferenci poudarjali, da gre pri načrtovanih zvišanjih zneskov na položnicah le za uskladitev z naraščajočimi stroški izvajanja teh storitev, med drugim višjih stroškov delovne sile zaradi zakonodajnih sprememb in višjih cen energije. "To so seveda neljubi ukrepi, a so del politike, ki ji sledimo že osem let, in sicer da delimo breme v skupnosti zato, da lahko skupnost skupaj razvijamo," je povedal Arsenovič. "Čeprav se zvišanja v odstotkih morda slišijo visoka, so v evrih zelo nizka," je dodal.

Avtobusno podjetje Marprom predlaga, da se cena vožnje za odraslo osebo na mestnih avtobusih zviša z 1,3 na 1,5 evra, cena 10 voženj pa z 10 na 13 evrov. Ob tem bi ukinili plačevanje z gotovino pri vozniku, ceno vožnje ob plačilu na avtobusu pa znižali z dveh na 1,5 evra, kar pomeni, da bi stala enako kot ob nakupu v predprodaji. "Predlagana uskladitev je zgolj majhen korak k blažitvi pritiska na proračun Mestne občine Maribor, ki trenutno subvencionira že skoraj 13 milijonov evrov za izvajanje javnega potniškega prometa," je povedal direktor Ranko Šmigoc.

V ceniku za krožno-kabinsko žičnico na Pohorje želijo uvesti popust za invalide in podrobneje določiti možnosti prevoza tovora. Vstopnino na odprto kopališče Mariborski otok bi zvišali za 50 centov, in sicer za odraslega med tednom na sedem evrov in ob koncu tedna na devet evrov, za mladino, študente, invalide in upokojence pa na pet oziroma sedem evrov. Obeta se dvig cene uporabnine za športne objekte, uveljavljajo tudi parkirnino na novo urejenem parkirišču v Linhartovi ulici 2.

Javno podjetje Snaga predlaga zvišanje cen ravnanja z odpadki, s čimer bi se mesečni znesek za 120-litrski zabojnik mešanih komunalnih odpadkov in 120-litrski zabojnik bioloških odpadkov s 1. junijem podražil za dobra dva evra na 23,39 evra z DDV, s 1. julijem prihodnje leto pa na 24,2 evra. Direktor Vito Martinčič poudarja, da ima mariborska Snaga trenutno v regiji najcenejši sistem prevzema in obdelave odpadkov.

Komunalno podjetje Nigrad predlaga podražitev odvajanja odpadne vode z 0,5796 na 0,6528 evra za kubični meter z DDV, kar pomeni približno 12-odstotno zvišanje cene. Za povprečno gospodinjstvo bi se tako položnica zvišala za okoli 70 centov mesečno. "To je res minimalni strošek za uporabnike," je dejal vodja službe kanalizacije v tem podjetju Dejan Tacer.