Prevoz preminulih: Na pomoč bodo priskočile medicinske sestre

Poročali smo, da so zaradi pomanjkanja obdukcijskih pomočnikov na oddelku za patologijo, bila naj bi samo dva od sistematiziranih šestih, v prevoz umrlih bolnikov z oddelkov na patologijo v mariborski bolnišnici želeli prepričati zaposlene na enoti za logistiko, ki sicer skrbi za prevoz bolnikov po bolnišnici. Ti naj bi to zavrnili, zaradi česar naj bi na njih izvajali pritisk in jim celo grozili z odpovedmi, nič bolj navdušene nad novo nalogo pa naj ne bi bile niti medicinske sestre.