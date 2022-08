Prevozi vode v Istro so bili cenejši od predvidenega

"Izzivali smo naravo. Nismo je premagali, smo pa ji iztrgali toliko litrov vode, da letos v slovenski Istri niso bile potrebne redukcije," je dejal in poudaril, da je skupaj stopil skoraj ves sistem zaščite in reševanja.

Na obrambnem ministrstvu so že na grobo potegnili črto pod stroške in ocenili, da je celoten projekt stal približno 700.000 evrov, od tega nekaj postavk iz Slovenske vojske, približno 450.000 evrov pa iz sredstev Uprave RS za zaščito in reševanje, je dejal Medved. To je bistveno manj od sredstev, ki jih je vlada sprva dodelila za ukrep. Pred začetkom prevozov so ocenjevali, da bi potrebovali skoraj tri milijone evrov.

Vojaki, gasilci in avtoprevozniki so od 26. julija opravili več kot 3300 prevozov. Ko je vode najbolj primanjkovalo, so se cisterne ustavljale v Cepkih vsakih 10 minut. Skupaj so pripeljale skoraj 53.000 kubičnih metrov vode, kar je več kot 21 olimpijskih bazenov, je na novinarski konferenci ponazoril Medved.

Za prečrpavanje večjih količin vode se je izmenjevalo sedem regijskih enot

Tudi generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Darko But je izrazil zadovoljstvo s sodelovanjem vseh vpletenih, ki so vse potrebno za začetek tako obsežne akcije pripravili v samo treh dneh.

Za nemoten potek projekta so vključili veliko pripadnikov širšega sistema zaščite in reševanja, je povedal Domen Torkar z uprave za zaščito in reševanje. Na mestu črpanja se je izmenjevalo sedem regijskih enot za prečrpavanje večjih količin vode. V dveh dnevnih izmenah je tam delalo več kot 80 ljudi, skupaj s pripadniki uprave za zaščito in reševanje ter gasilci je za prevoze vsak dan skrbelo več kot 130 ljudi, je pojasnil Torkar. "Med 13. in 19. avgustom smo bili v največjem strahu, da se nam dogodi lom tehničnih sredstev, ki bi lahko začasno ustavil intervencijo," je še opozoril.

Slovenska vojska je pri projektu sodelovala 24 ur na dan in sedem ur na teden, s povprečno 25 vojaki na izmeno, je navedel podpolkovnik Andrej Skodič, poveljnik 670. logističnega polka. Skupaj je bilo pri prevažanju vode udeleženih približno 650 pripadnikov vojske. Slednja je prispevala tudi sedem cistern, ki so skupno prevozile več kot 170.000 kilometrov poti in zagotovile Rižanskemu vodovodu približno 14.000 kubičnih metrov vode. V postojnski vojašnici so udeležencem projekta omogočili 780 prenočitev in jim zagotovili več kot 3500 obrokov, je še povedal Skodič.

Na novinarski konferenci ob odhodu zadnje cisterne iz Cepkov so sodelovali tudi župani Ankarana, Izole in Kopra ter direktor Rižanskega vodovoda. Vsi so poudarjali, kako nujno je poiskati dolgoročno rešitev za pomanjkanje vode v slovenski Istri, da nikoli več ne bi bilo treba prevažati vode po cesti.

Za okoljske inšpektorje vdor mulja v Rižano ni prva prioriteta

Na Inšpektoratu RS za okolje in prostor so odgovorili na obtožbe organizacije Alpe Adria Green, da niso ukrepali po prijavi onesnaženja reke Rižane. Poudarili so, da prednostno obravnavajo kršitve, ki ogrožajo življenja. Vdoru mulja v Rižano so dodelili drugo prioriteto. Takšne dogodke bi bilo sicer treba prijaviti na številko 112, opozarjajo.