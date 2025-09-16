Svetli način
Slovenija

Prevozna revščina: 60 tisoč Slovencev brez dostopa do javnega prometa

Ljubljana, 16. 09. 2025 19.07

Lara Bogataj
In čeprav nekatere vznemirjajo že manjše zamude v lokalnem prometu, se v manj poseljenih delih Slovenije soočajo z večjo težavo - prevozno revščino. Po podatkih nedavne raziskave že 60 tisoč Slovencev v kraju bivanja nima zadovoljivega dostopa do javnega potniškega prometa, zaradi podražitev pa si uporabo osebnega avtomobila težko privoščijo. Med najbolj ranljivimi so starejši, ki so pogosto v celoti odvisni od javnega prevoza. Preverili smo, kako je z avtobusnimi povezavami v Zasavju.

Zasavje - čeprav le nekaj kilometrov oddaljeno od Ljubljane - je zaradi velikega števila starejših prebivalcev in razseljenosti po hribih toliko bolj ranljivo za prevozno revščino. Če bi se z avtom vozili od Dola pri Hrastniku pa do Zagorja, bi potrebovali približno 18 minut. Z avtobusom pa bi nam ta ista pot vzela več kot eno uro in vsaj dva prestopa.

A ne le dolge vožnje, zaplete se tudi pri voznih redih.  VDolu pri Hrastniku so natisnjeni vozni redi odstranjeni s postaj, potnike pa tam pričaka le QR koda, ki jih vodi na spletno stran prevoznika. Vozne rede tako večinoma znajo kar na pamet, ali pa po njih povprašajo sovaščane.

Za izboljšanje mobilnosti starejših se je rodil tudi projekt Sopotniki, ki je svojo zgodbo začel na Primorskem. Do zdaj se mu je pridružilo še več drugih občin po Sloveniji. Ena od takih je tudi občina Zagorje ob Savi. "Občina je tudi kupila vozilo in tudi v celoti skrbi za vzdrževanje tega vozila. Naši prostovoljci, imamo jih kar 20, pa redno vozijo po zagorski občini," je povedala Metka Podpečan, predsednica območnega združenja Rdečega križa Zagorje ob Savi.

Letno opravijo približno 900 voženj in prevozijo več kot 19 tisoč kilometrov. "Uporabnik pokliče, pove, kdaj bi želel prevoz, na katero lokacijo in koliko časa bo pribllžno to trajalo," pojasnjuje Podpečanova. Gre torej za lep projekt, ki na temelju prostovoljstva krpa pomanjkljivosti javnega potniškega prometa.

Se obeta izboljšanje?

Za vozne rede - težava v Zasavju je predvsem ta, da morajo potniki tudi na kratkih razdaljah velikokrat prestopati - skrbi že dobro leto Družba za upravljanje javnega potniškega prometa. Ta naj bi, so zapisali v pisnem odgovoru, v Zasavju v zadnjem letu skupaj z avtobusnim prevoznikom Nomagom uvedla več kot 100 izboljšav, vključno z novimi linijami in pogostejšimi prevozi, dodatnih linij pa v tej regiji ne načrtujejo. Vozni redi se prilagajajo glede na potrebe potnikov - možne so torej spremembe ur, tras ter spremembe v pogostosti voženj.

Večina tamkajšnjih prebivalcev naj bi sicer po podatkih Nomaga potovala proti Celju, Laškemu in Ljubljani, medtem ko direktnih povezav med nekaterimi manjšimi kraji ni, ker zanje ni dovolj zanimanja.

