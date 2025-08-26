Prevozniki bentijo: Osrednja prometna žila države je postala neprevozna

Pristojne pozivajo k takojšnjemu ukrepanju, saj so posledice zapore, kot trdijo, že danes katastrofalne. Izpostavljajo tri glavne, in sicer da podjetja beležijo ogromno gospodarsko škodo, prebivalci izgubljajo ure v neprekinjenih zastojih, prometna varnost pa se nevarno poslabšuje.
"Od predsednika vlade Republike Slovenije, vodstva DARS, ministrice za promet in ministra za notranje zadeve prevozniki zahtevajo takojšnje ukrepanje. Vsak dan čakanja pomeni dodatne izgube, večjo nevarnost v cestnem prometu in še več nezadovoljstva med udeleženci v prometu," so zapisali pri Sekciji za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije in Združenju za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije.
Za danes so ob 15. uri sklicali nujni sestanek, na katerem si želijo takojšnjih konkretnih rešitev.
- FOTO: Aljoša Kravanja
- FOTO: Aljoša Kravanja
- FOTO: Aljoša Kravanja
- FOTO: Aljoša Kravanja
100-dnevna zapora
17. avgusta je Dars zaprl vipavsko hitro cesto med Nanosom in Vipavo, zapora bo trajala kar 100 dni.
Predvidoma do sredine novembra 2025 je tako zaprt odsek H4 med razcepom Nanos in Vipavo proti Novi Gorici, zaradi izvedbe protivetrnih ukrepov, del na objektih ter obnove in preplastitve vozišča.
Obvoz za lokalni promet je po regionalni cesti od Razdrtega proti Vipavi. Na priključku Vipava se lahko ponovno vključijo na H4 (velja za voznike vseh osebnih vozil, avtobuse in lokalni tovorni promet s ciljem v Sloveniji).
Obvoz za tranzitni tovorni promet nad 3,5 tone proti Italiji je preusmerjen preko prehoda Fernetiči. Promet iz smeri Vipave proti Razdrtemu poteka nemoteno po obeh pasovih H4, brez preusmeritev, sporoča Prometno-informacijski center.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.