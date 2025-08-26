Prevozniki bentijo: Osrednja prometna žila države je postala neprevozna

Pristojne pozivajo k takojšnjemu ukrepanju, saj so posledice zapore, kot trdijo, že danes katastrofalne. Izpostavljajo tri glavne, in sicer da podjetja beležijo ogromno gospodarsko škodo, prebivalci izgubljajo ure v neprekinjenih zastojih, prometna varnost pa se nevarno poslabšuje.

"Od predsednika vlade Republike Slovenije, vodstva DARS, ministrice za promet in ministra za notranje zadeve prevozniki zahtevajo takojšnje ukrepanje. Vsak dan čakanja pomeni dodatne izgube, večjo nevarnost v cestnem prometu in še več nezadovoljstva med udeleženci v prometu," so zapisali pri Sekciji za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije in Združenju za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije.

Za danes so ob 15. uri sklicali nujni sestanek, na katerem si želijo takojšnjih konkretnih rešitev.