Svetli način
Prevozniki bentijo: Osrednja prometna žila države je postala neprevozna

Vipava, 26. 08. 2025 12.24 | Posodobljeno pred 31 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
N.L.
Komentarji
23

Zaradi obnovitvenih del na vipavski hitri cesti in neustrezne prometne ureditve je avtocesta A1, ki je osrednja prometna žila države, postala praktično neprevozna, opozarjajo v Sekciji za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije in Združenju za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije. Prevozniki so na gramoznem parkirišču ob avtocesti na Razdrtem za danes sklicali nujni sestanek.

Pristojne pozivajo k takojšnjemu ukrepanju, saj so posledice zapore, kot trdijo, že danes katastrofalne. Izpostavljajo tri glavne, in sicer da podjetja beležijo ogromno gospodarsko škodo, prebivalci izgubljajo ure v neprekinjenih zastojih, prometna varnost pa se nevarno poslabšuje. 

"Od predsednika vlade Republike Slovenije, vodstva DARS, ministrice za promet in ministra za notranje zadeve prevozniki zahtevajo takojšnje ukrepanje. Vsak dan čakanja pomeni dodatne izgube, večjo nevarnost v cestnem prometu in še več nezadovoljstva med udeleženci v prometu," so zapisali pri Sekciji za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije in Združenju za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije.

Za danes so ob 15. uri sklicali nujni sestanek, na katerem si želijo takojšnjih konkretnih rešitev. 

100-dnevna zapora

17. avgusta je Dars zaprl vipavsko hitro cesto med Nanosom in Vipavo, zapora bo trajala kar 100 dni.

Predvidoma do sredine novembra 2025 je tako zaprt odsek H4 med razcepom Nanos in Vipavo proti Novi Gorici, zaradi izvedbe protivetrnih ukrepov, del na objektih ter obnove in preplastitve vozišča.

Zastoj tovornih vozil na primorski avtocesti pred razcepom Gabrk okoli 12. ure.
Zastoj tovornih vozil na primorski avtocesti pred razcepom Gabrk okoli 12. ure. FOTO: Promet.si

Obvoz za lokalni promet je po regionalni cesti od Razdrtega proti Vipavi. Na priključku Vipava se lahko ponovno vključijo na H4 (velja za voznike vseh osebnih vozil, avtobuse in lokalni tovorni promet s ciljem v Sloveniji).

Obvoz za tranzitni tovorni promet nad 3,5 tone proti Italiji je preusmerjen preko prehoda Fernetiči. Promet iz smeri Vipave proti Razdrtemu poteka nemoteno po obeh pasovih H4, brez preusmeritev, sporoča Prometno-informacijski center.

avtocesta A1 vipavska hitra cesta zapora prometni zastoji prevozniki
KOMENTARJI (23)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
skyboy11
26. 08. 2025 12.52
+1
upoštevajti je treba da se zaradi prečkanja meje promet upočasni in zastane. to se dogaja po celem svetu.
ODGOVORI
1 0
natas999
26. 08. 2025 12.48
+0
bo naša ministrica za promet vse poštimala sm slišu da bo osebno razdeljevala plastenke z vodo za tiste ki so v parkilometerskem zastoju
ODGOVORI
1 1
ivan z Doba
26. 08. 2025 12.45
-4
DARS je bil pod 3 pacientovimi vladami v rokah sekte in tudi takrat so poskrbeli za nastavitev svojih preplačanih kadrov, tako kot vse vlade prej, vmes in po zadnji pacientovi. Upravičeno lahko dvomimo v strokovnost prrplačanega kadra, ki ni imel in nima vizije razvoja cestnega prometa v Sloveniji. S plačami so v prihodnosti- imajo nadpovprečne, z vizijo razvoja pa zaostajajo 30 let! Dela na AC križu bi morala potekati 24/7! Če DARS in podizvajalci tega niso sposobni, naj najamejo tujce. Ni vse v najnižji ceni izvajalca, ki se kasneje z aneksi večkratno poveča.
ODGOVORI
2 6
Castrum
26. 08. 2025 12.51
+1
Ti si šel u maloro totalno! Ribič je SDS?
ODGOVORI
1 0
Make Europe Great Again
26. 08. 2025 12.55
Ivan je marsikaj sam ti si pa se hujdi pacient
ODGOVORI
0 0
Ici
26. 08. 2025 12.58
Ivan z Doba - glede na rvoje znanje, tvoje obvladovanje političnih razmerij na sceni, tvojegaizrazito prolevičatskegs stališča, ti predlaga, da se potrudi priti v upravo DARS. Jsz sem prvi, ki bom podprl tvojo politično kandidaturo, čr boš uredil slovenske ceste.
ODGOVORI
0 0
Ici
26. 08. 2025 12.45
+4
Hitro so se spomnili. Slovenija je prometno mrtva država.
ODGOVORI
5 1
skyboy11
26. 08. 2025 12.43
+3
pa potrebno je sanirat viadukt rebernice al bo dars počakal da se podre? za zastoje je kriva izključno Italija, praktično 6 pasovna AC do Fernetičev komot prenese ves tranzit.
ODGOVORI
3 0
SEJBOBOL
26. 08. 2025 12.43
+1
Kako vsi neki kričijo ... Jst pa še nism vidu da bi naredili cesto katera bi brez vzdržavanja trajala 1000 let .... Pri nas ni nikol nobenemu prav , je pa marsikaj res narobe to je žalostno ....
ODGOVORI
2 1
Castrum
26. 08. 2025 12.38
+6
Vrhunski manager je totalno potonil Slovenijo. Nižje ne gre.
ODGOVORI
8 2
shift
26. 08. 2025 12.36
+2
bentijo tudi ostali ljudje, ki jim kamioni zaprejo cel pas oz na voznem pasu so kamioni, ostalo pa pol evrope ki gre na morje....pa ni potrebno nobenih zapor..aja, niso oni krivi. krivi smo mi ker toliko kupujemo...
ODGOVORI
3 1
Spletko
26. 08. 2025 12.36
+5
V petek približno ob 18 uri se peljem po vipavski hitri cesti proti Razdrtemu, na zaprtem pasu, ki ga "obnavljajo" sem mogoče preštel 15 delavcev in pol bo direktor Darsa pameten da delajo dan in noč na polno... Koga imaš ti za norca??!
ODGOVORI
6 1
jobo
26. 08. 2025 12.35
-3
Zakaj je treba toliko transporta? Zaradi potrošništva. Vse mora biti takoj, dosegljivo na vsakem vogalu, imeti 50 okusov jogurtov.......
ODGOVORI
1 4
Make Europe Great Again
26. 08. 2025 12.55
mhm tko pač je nismo v srednjem veku več niti v jugi kjer si hodil 1 uro 10 km stran po moko
ODGOVORI
0 0
traparija
26. 08. 2025 12.34
+1
volili so totalitar-režimske komije, ki širijo smrtno sovraštvo, potem pa jokcajo da je stanje slabše kot pod zadnjim resnim gospodarjem z Vienne. pa jih razumi.
ODGOVORI
4 3
ivan z Doba
26. 08. 2025 12.37
+0
Pacient menda lahko razreši vse probleme v Sloveniji! 🤣V treh vladah je zgolj in samo povečeval državni dolg in davčno razbremenjeval najbogatejše. Butli pa še vedno verjsmete v ćelavega mesijo! Smrt janšizmu!
ODGOVORI
3 3
traparija
26. 08. 2025 12.45
+4
trajalo bo še sto let preden pride nek tretji, neobremenjen, ki bo polovil korupcijo in pozaprl akterje hobotnice. do takrat naj ne jokcajo prevozniki, dohtarji, policaji, gasilci, javni uslužbenci, kdorkoli. ne jokcajte !
ODGOVORI
4 0
mali.mato
26. 08. 2025 12.34
+3
Jesen bo vroča za vladno koalicijo....
ODGOVORI
4 1
Castrum
26. 08. 2025 12.30
+6
Itak da je pod to vlado šlo vse u maloro. ....
ODGOVORI
12 6
Mojemnenjeinpika
26. 08. 2025 12.32
+5
Nujna prenova pomembne prometnice pomeni, da gre vse v maloro? Resnično?
ODGOVORI
7 2
traparija
26. 08. 2025 12.35
+0
voljo ljudstva je potrebno spoštovati, nič zdej jokcat. drugo leto se lahko premislite ali pa tudi ne, na vas je, kakor bote želeli živeti, tisto bote volili. stvar je zelo enostavna.
ODGOVORI
2 2
Castrum
26. 08. 2025 12.37
+1
Ne. Vse kar ta vlada (ne)dela pelje v maloro. Najbolj aktivni so pri Palestini, pravicah "manjšin", , ustanavljanju novih in novih NVOjev......vse ostalo pa gre v ....krasne...
ODGOVORI
3 2
ivan z Doba
26. 08. 2025 12.39
-1
Ja, AC so propadle v zadnjih 3 letih. Prej so bile ceste v odličnem s(r)tanju! Ćelavi jih je urejal in preplastil z lastnimi žulji! 🤣
ODGOVORI
2 3
Castrum
26. 08. 2025 12.44
+2
Dobić, AC je katastrofalno narejen. Sanacije so stalne in niso samo površinske, ampak globalne, kar ppomeni da je funda popolnoma neustrezna in zato je vrhnja plast stalno valovita in popokana. Janševa vlada je zato odgovornost pripisala Primorju, prav tako je bil tudi Vegrad v postopkih. Da skrajšam - danes je Kolektor ki po istem postopku in "kriterijih" v Sloveniji vse "sanira" in dela.Kaj bo čez pet let? Se sličiva!
ODGOVORI
2 0
Castrum
26. 08. 2025 12.46
+3
Pa še to Dobić, v Sloveniji so idealni pogoji da se na AC križu dela tri smene. ....A jih kdaj vidiš zvečer, popoldan...?
ODGOVORI
3 0
traparija
26. 08. 2025 12.48
+1
žalostno je da volijo rdeče pa fantazirajo švico. drugo ni tok pomembno.
ODGOVORI
1 0
24ur.com
