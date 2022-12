Z Brnika kmalu večja ponudba letov v Dubaj in Istanbul

Flydubai bo Slovenijo z Združenimi arabskimi emirati po novem povezoval vsak dan, so zapisali v upravljavcu letališča in dodali, da družba lete izvaja pod skupno oznako z družbo Emirates ter potnikom omogoča enostavno nadaljevanje poti prek letalskega vozlišča na vse konce sveta.

Februarja bo povezavo v Istanbul z dodatnimi frekvencami razširil tudi Turkish Airlines. Z brniškega letališča bo v zimski sezoni ponudil 12 tedenskih letov.

Novosti se obetajo tudi prihodnjo poletno sezono. Po trenutnih napovedih naj bi bilo na voljo 18 rednih letalskih povezav s 16 prevozniki, so zapisali v podjetju Fraport Slovenija.

Z junijem bo mrežo letov okrepil Aegean Airlines z dvakrat tedensko povezavo v Atene. Pogostost letov bo v primerjavi s preteklo sezono povečala večina prevoznikov, med temi so v Fraportu izpostavili Lufthansine lete trikrat dnevno v Frankfurt in dvakrat dnevno v München.

Prve napovedi letenja na počitniške destinacije nakazujejo tudi pestro ponudbo čarterskih letov. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, bodo ponovno leteli na priljubljene počitniške destinacije na grških otokih, v Egiptu, Turčiji in Španiji. Za Španijo bo na voljo razširjena ponudba letov, in sicer so izpostavili destinacije Vittoria, Santiago di Compostela, Barcelona, Sevilla in Girona.

Organizirana potovanja pod okriljem slovenskih turističnih agencij bodo s čarterji tudi na Madeiro in v Porto, na Azore, Ferske otoke in Škotsko, Islandijo, Tenerife, Zelenortske otoke, v Kairo, Jordanijo, na Nizozemsko in v Rigo.

V Fraportu so ob tem izpostavili, da promet v zimski sezoni dobro okreva. V prvih 11 mesecih so našteli skoraj 910.000 potnikov, kar je 141 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Do konca leta pričakujejo, da se bodo približali milijonu.

Prevozniki trenutno napovedujejo naslednje število letov:

1. Transavia petkrat tedensko v Amsterdam,

2. Air Serbia 18-krat tedensko v Beograd in trikrat tedensko v Niš,

3. Brussels Airlines šestkrat tedensko v Bruselj,

4. flydubai dnevno v Dubaj,

5. Lufthansa trikrat dnevno v Frankfurt in dvakrat dnevno v München,

6. easyJet šestkrat tedensko v London, Gatwick,

7. British Airways šestkrat tedensko na London Heathrow,

8. Turkish Airlines dvakrat dnevno v Istanbul,

9. Wizz Air dvakrat tedensko v London, Luton,

10. Transavia France dvakrat tedensko v Pariz, Orly,

11. Air France vsaj desetkrat tedensko v Pariz,

12. Israir dvakrat tedensko v Tel Aviv,

13. Air Montenegro v Podgorico in Tivat,

14. LOT Polish Airlines sedemkrat tedensko v Varšavo in

15. SWISS Airlines devetkrat tedensko v Zürich.