Prevozniki obupani: grozijo z blokado črpalk

Nada Drobne Popović je zatrdila, da situacija ni bila načrtovana in da so v Petrolu že od srede aktivirali celotno logistiko, ki je v Sloveniji na voljo. " Oskrbovali smo vsa prodajna mesta", zatrjuje in pojasnjuje, da je bila prodaja tako povečana, da zato niso mogli pravočasno oskrbeti vseh točilnih mest. Petrol je napolnil vse rezervarske kapacitete in se maksimalno pripravil na povečano povpraševanje, trdi predsednica uprave.

V vsakem rezervarju ostaja mrtva teža, ki je v rezervarju 50.000 litrov lahko tudi 1.500 litrov, kar pomeni, da so lahko bili primeri, ko je avtomatska sonda javila, da goriva ni več, a če ročka tehnično ni bila zablokirana, je lahko nekdo še vedno točil gorivo zaradi mrtve teže, Drobne Popovićeva pojasnjuje primere, ko so ljudje lahko gorivo natočili tudi na točilnih mestih, kjer je bilo označeno, da je to prazno. Na očitke, da je goriva zmanjkalo po celi Sloveniji, odgovarja, da ne drži, da bi gorivo zadrževali namerno, da bi ga lahko zdaj prodajali po višji ceni: "Zavračamo, da bi namerno manipulirali in ne prodajali goriva."

Pišek: Prevozniki grozijo z blokado črpalk

Prevozniki so ostajali brez goriva, kot je bil oster Pišek, je to nedopustno, saj ti niso mogli izpolnjevati svojih obveznosti. To ni opravičljivo, je vztrajal. Na nogah je gospodarstvo, ljudje so v stresu, je povedal. Napovedal je, da grozijo s tem, da bodo zdaj, ko bo dovolj goriva, blokirali Petrolove in OMW črpalke. "To grozijo čisto navadni prevozniki, ki so zelo ziiritirani in ne verjamejo, da je to naključje. To so resne groznje, tako slab duh je težko držati v steklenički, ljudje so obupani."