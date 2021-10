Prevozniki opozarjajo na kaotično stanje: Čez noč lahko pride do motenj v oskrbi

Slovenski cestni prevozniki, združeni v Sekciji za promet pri OZS in Združenju za promet pri GZS, so opozorili na kaotično stanje v panogi. Izpostavili so nekontrolirano višanje cen pogonskih goriv, pomanjkanje delovne sile v panogi, podražitve in dolge dobavne roke osnovnih sredstev. Vlado pozivajo, naj sprejme ukrepe za zajezitev cen goriva, saj bodo v nasprotnem primeru prevozniki primorani cene storitev dvigniti, kar pa bo na koncu udarilo potrošnike.

"Če se bo trend podražitev nadaljeval, če ne bomo imeli delovne sile in ne vozil, se prav lahko zgodi, da na bencinskih črpalkah ne bo goriva, v lekarnah ne bo zdravil, v trgovinah ne bo živil, v operacijskih sobah pa ne bo plazme in kisika. Vse to pripeljemo slovenski prevozniki," je bil na današnji novinarski konferenci slikovit predsednik Sekcije za promet pri OZS Peter Pišek. Sektor cestnega transporta so namreč v zadnjem času prizadele enormne podražitve goriva, motena pa je tudi oskrba z dodatkom za čistejši izpuh (AdBlue). Glede na resnost situacije, sektor cestnih prevoznikov poziva vlado, naj sprejme ukrepe za zajezitev cen goriva, saj bodo v nasprotnem primeru prevozniki primorani cene storitev dvigniti, kar pa bo na koncu udarilo potrošnike. icon-expand Po grobih ocenah v Sloveniji ta trenutek zagotovo manjka vsaj 2.000 voznikov. FOTO: Miro Majcen Na drugi strani se prevozniški sektor sooča tudi s kadrovsko krizo, na kar opozarja že zadnjih nekaj let. Dejstvo je, da voznikov primanjkuje v celotni Evropi, balkanski bazen, od koder prihaja večina voznikov, pa je praktično prazen. Po grobih ocenah v Sloveniji ta trenutek zagotovo manjka vsaj 2.000 voznikov. Zato predstavniki prevoznikov predlagajo, naj država čim sklene sporazum o zaposlovanju delovne sile iz drugih tretjih držav ter nemudoma skrajša postopke za pridobitev delovnih dovoljenj po vzoru drugih evropskih držav. Za primerjavo: v Nemčiji in na Hrvaškem voznik pridobi ustrezne dokumente že v 14 dneh, v Sloveniji pa ta postopek traja tudi tri mesece.