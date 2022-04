Prevozniki nasprotujejo predlagani ureditvi odvoza pokvarjenih vozil z avtocest

"S predlagano novo ureditvijo se nikakor ne moremo strinjati, saj imamo številne neprijetne izkušnje z odvozi težjih vozil, ki so jih izvedli koncesionarji," so v Sekciji za promet pri OZS zapisali v dopisu, ki so ga včeraj poslali infrastrukturnemu ministru Jerneju Vrtovcu. Kot so dodali, rešujejo problematiko z upravljavcem avtocest in hitrih cest (DARS) že nekaj let, a še vedno se dogaja, da celotna procedura odvoza pokvarjenih ali poškodovanih vozil traja nerazumno dolgo, pri čemer izvajalec zaračuna vse delovne ure. V dopisu so zato izrazili ostro nasprotovanje predlagani spremembi zakona o cestah.

Na težave zaradi nedopustnega ravnanja koncesionarjev, ki opravljajo odvoze pokvarjenih in poškodovanih vozil, katerih največja dovoljena masa presega tri tone in pol, z avtocest in hitrih cest, v sekciji opozarjajo že leta. Menijo namreč, da bi bilo treba najprej ustrezno urediti stanje in šele nato strokovno preveriti potrebo vseh uporabnikov avtocest in hitrih cest po tovrstnem odvozu. Prav tako so v sekciji prepričani, da bi moral biti cilj resornega ministrstva ter upravljavca avtocest in hitrih cest sprejetje vseh potrebnih ukrepov za boljšo in čim večjo pretočnost cest, ne pa da sprejemajo ukrepe, ki spravljajo v negotovost vse uporabnike teh cest.

V sekciji opozarjajo še, da imajo podjetja, ki opravljajo storitve avtovleke, z zavarovalnicami in avtohišami sklenjene pogodbe za odvoze okvarjenih in poškodovanih vozil. Predlagana nova ureditev bi tako posegla v že obstoječa pogodbena razmerja podjetij in trenutno prakso.