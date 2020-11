Prevozniki pri OZS pozdravljajo prepoved prehitevanja tovornjakov

Pišek je pojasnil, da se tovornjaki prehitevajo po več kilometrov. Hitrost imajo omejeno na 90 kilometrov na uro, tisti, ki ima nekaj manj tovora, pa doseže 1,5 kilometra na uro višjo hitrost. "In ta, ki prehiteva, ne popusti, drug se mu ne umakne. V Nemčiji imajo to zelo lepo urejeno. Veljajo določene prepovedi in tovornjaki lahko prehitevajo v določenem odseku," je dejal.

Po njegovih besedah so težava predvsem tuji prevozniki. "Tudi ko je treba narediti varnostni pas na avtocesti, ga vedno blokirajo tuji prevozniki, predvsem Romuni, Madžari in Poljaki. Jaz se vozim iz Celja vsak drug dan v Ljubljano, pa se mi včasih zgodi, da lahko tovornjak prehitim šele pri Lukovici," je ponazoril.

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je v soboto sporočil novico o prepovedi prehitevanja tovornjakov med Šentiljem in Koprom, veljati naj bi začela prihodnje leto. Ob ogledu začetka gradbenih del na železniški progi Podnart-Lesce Bled je dodal, da je ministrstvo skupaj z Darsom odločitev sprejelo na podlagi različnih študij in kazalnikov.

Prehitevanje bo dovoljeno ponoči in tam, kjer so trije pasovi

Z Vrtovcem so se o ideji po Piškovih besedah pogovorili pred tremi meseci in ocenili, da je tako s prometnega, okoljskega kot varnostnega vidika zelo modra. Dodal je, da bo prehitevanje dovoljeno ponoči in tam, kjer so trije pasovi. Ob tem pa je Pišek spomnil, da se sekcija za promet že več let zavzema za gradnjo tretjega pasu. "Slovenija je tranzitna država in promet se vsa leta zelo povečuje, letos zaradi pandemije covida-19 nekoliko manj. Ta cesta bi nujno potrebovala tretji pas," je bil jasen.

Vrtovec je izpostavil še, da bo za to, da bo prepoved prehitevanja dosegla namen, pomemben nadzor."Že zdaj so na nekaterih odsekih te prepovedi veljale, pa se dogaja, da se prehitevajo. Tukaj mora biti nadzor boljši in verjamem, da bo potem boljša, bolj učinkovita in varnejša tudi vožnja za vse državljane," je dejal minister.

V sekciji za promet so v tej luči naklonjeni ideji o avtocestni policiji."Da bo nadzirala varnost v cestnem prometu in kriminal na samih počivališčih, kot so tatvine blaga, goriva... Če uvedemo zakon brez nadzora, je brezpredmeten," je sklenil Pišek.