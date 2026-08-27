Prevozniki pripravljeni, na prvi šolski dan 1100 avtobusov in 120 vlakov

Kot je pojasnil, lahko na prvi šolski dan pride do povečane zasedenosti vozil, saj se takrat vsi odpravijo v šolo ob isti uri in nato praviloma tudi ob isti uri odidejo domov. "Zato imajo pripravljene dodatne avtobuse," je zagotovil.

Na prvi šolski dan bo v obratovanju 1100 avtobusov in 120 vlakov, je danes na novinarski konferenci v Ljubljani povedal direktor Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa (DUJPP) Miran Sečki . Samo odhodov avtobusov bo skoraj 10.000, pričakujejo 46.000 dijakov. "Zavedati se je treba, da je to velika masa, zato se lahko zgodi tudi kaj nepredvidenega," je dodal.

Je pa Sečki spomnil na veliko število infrastrukturnih projektov po državi, tako na cestnem kot železniškem omrežju, zato v DUJPP potnikom priporočajo, naj preverijo vozne rede in se vsaj v prvih dneh novega šolskega leta pravočasno odpravijo na pot.

Podobno svetujejo svojim članom tudi v dijaški in študentski organizaciji. "Predvsem dijaki prvih letnikov, ki mogoče na novo spoznavajo to situacijo, naj imajo v mislih, da včasih ne gre vse po načrtih," je dejal Aleksander Kirar iz Dijaške organizacije Slovenije. Erik Hofbauer iz Zveze društev upokojencev Slovenije pa je obljubil, da bodo upokojence pozvali, naj vsaj v prvem mesecu novega šolskega leta poskusijo predvsem z avtobusi potovati v času izven prometnih konic.

Na DUJPP so vozne rede uskladili z vsemi deležniki, tako s šolami in lokalnimi skupnostmi, v okviru priprav na novo šolsko leto se je minuli petek začela tudi predprodaja subvencioniranih vozovnic. Sečki je spomnil na dolge vrste čakajočih, ki so bile običajne pred leti, ter dejal, da prodaja vozovnic tokrat poteka enostavno in brez težav, na voljo je tudi več prodajnih kanalov.

Tudi državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Marko Dvornik je dejal, da so prvi dnevi novega šolskega leta zaradi usklajevanja šolskih urnikov in povečanega števila potnikov za javni potniški promet eden najbolj zahtevnih delov leta. "Na avtobuse in vlake se vračajo dijaki in študenti, število potnikov se občutno poveča, zato je dobra priprava na prve septembrske dni še posebej pomembna," je dejal.

V tej luči se mu zdi odločitev za ustanovitev DUJPP pred štirimi leti pravilna. "DUJPP se je v nekaj letih razvil v samostojnega strokovnega in operativnega upravljavca, ki povezuje državo, prevoznike, lokalne skupnosti in predvsem potrebe potnikov," je dejal. Zatrdil je, da je razvoj javnega potniškega prometa dolgoročna usmeritev naš države, zato bodo nadaljevali vlaganja v infrastrukturo in storitve ter ukrepe, ki ljudem omogočajo celovito dostopno mobilnost.

Sečki je še povedal, da se je v zadnjih letih ponudba bistveno povečala. Leta 2023 so denimo avtobusi v medkrajevnem javnem potniškem prometu opravili 50 milijonov kilometrov, letos jih bodo 66 milijonov. Prav tako je rast opaziti na železnici. Število potnikov je medtem samo lani zraslo za 26 odstotkov.